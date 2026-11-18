L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) è "già al lavoro sulla valutazione del daraxonrasib, il farmaco che ha ricevuto il parere positivo del Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Chmp) dell'Ema per il trattamento dei pazienti adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico già sottoposti ad almeno una precedente terapia sistemica.

In particolare, in linea con il percorso adottato dall'Agenzia Europea per i Medicinali, Aifa ha avviato un processo di valutazione progressiva dei dati disponibili, secondo un approccio di rolling review". Lo rende noto la stessa Agenzia sul proprio sito.

"L'obiettivo - spiega Aifa - è ottimizzare i tempi della procedura per favorire un accesso quanto più rapido possibile al trattamento, garantendo al tempo stesso equità per tutti i pazienti eleggibili". L'Agenzia è impegnata a "garantire nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle competenze e procedure l'accesso alla terapia: tempestività ed equità guideranno anche questo impegno, affinché le cure siano disponibili per tutti i pazienti eleggibili, indipendentemente - conclude Aifa - dal luogo di residenza, senza rinunciare al rigore scientifico delle valutazioni".

