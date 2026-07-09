(ANSA) - ROMA, 09 LUG - L'Agenzia del Farmaco (Aifa) ha dato via libera al rimborso, da parte del Ssn, di un nuovo farmaco oncologico e di diverse estensioni di indicazioni terapeutiche.

Oltre all'oncologia, le aree della medicina coinvolte sono gastroenterologia, dermatologia e il trattamento di infezioni e patologie croniche, anche in ambito pediatrico. In particolare, sarà rimborsato dal Ssn l'anticorpo monoclonale Loqtorzi (toripalimab), indicato, in associazione a cisplatino e gemcitabina, per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma nasofaringeo recidivante (non candidabile a chirurgia o radioterapia) o metastatico. Oltre a questo farmaco oncologico, saranno rimborsate 10 estensioni di indicazione e 1 equivalente.

Le indicazioni di estensione sono Cabometyx (cabozantinib, per i pazienti adulti affetti da tumori neuroendocrini); Columvi (glofitamab), per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B; Talzenna (talazoparib), destinato (in combinazione con enzalutamide) al trattamento del cancro della prostata metastatico; l'anticorpo monoclonale Tremfya (guselkumab) ottiene la rimborsabilità per due nuove indicazioni: il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa e con malattia di Crohn di grado da moderato a severo; Per il trattamento della dermatite atopica da moderata a severa negli adolescenti a partire dai 12 anni di età candidati alla terapia sistemica, saranno invece rimborsati i farmaci Cibinqo (abrocitinib) e Rinvoq (upadacitinib); l'antivirale Prevymis (letermovir) per la profilassi del citomegalovirus sia in pazienti adulti che pediatrici; l'analgesico oppioide Palexia (tapentadolo) a rilascio prolungato sarà rimborsato per il trattamento del dolore cronico severo in bambini di età superiore a 6 anni e adolescenti; infine il farmaco equivalente Sugammadex Baxter (sugammadex) sarà rimborsato anche per l'antagonismo del blocco neuromuscolare negli adulti e, per procedure di routine, in ambito pediatrico (dalla nascita fino a 17 anni). Il CdA ha ammesso alla rimborsabilità anche un farmaco cardiovascolare equivalente, Salativ (nifedipina) per il trattamento di angina pectoris, ipertensione, crisi ipertensive e Sindrome di Reynaud. (ANSA).

