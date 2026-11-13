(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "In Italia si pone il problema del numero oramai insufficiente di oncologi sul territorio nazionale: nel nostro Paese 3,7 milioni di persone convivono con una diagnosi di cancro o sono guarite da un tumore, e a queste si sommano circa 390mila nuove diagnosi di tumore ogni anno.

Sono tutte persone che hanno bisogno di essere seguite o di proseguire con un follow up delle cure. Ma per assisterle ci sono poco più di 3mila oncologi a livello nazionale". A puntare il faro su questa criticità è la presidente eletta dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Rossana Berardi, in occasione del XVIII Congresso dell'associazione che si apre oggi a Roma.

"La mole di assistenza clinica richiesta è davvero elevata ed a questa - rileva Berardi - si aggiunge anche un carico di lavoro 'sommerso', che non si vede: si tratta di tutte le adempienze burocratiche che il medico oncologo deve effettuare, il tempo per le attività multidisciplinari e per lo smistamento delle mail, anche tenendo conto del fatto che non sono previste figure 'intermedie' che potrebbero occuparsi degli adempimenti burocratici liberando tempo per i pazienti". E' dunque necessaria una valorizzazione della professione ed anche l'introduzione di nuove figure 'di aiuto': "Spesso al lavoro visibile del professionista - conclude Berardi - si aggiunge infatti un pesante lavoro invisibile". (ANSA).

