(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Oltre 200 pazienti in più all'anno, tra adulti e bambini, che potranno essere presi in carico a regime; trattamenti ancora più precisi e pianificabili con più flessibilità; maggiore risparmio dei tessuti sani circostanti; nuove possibilità terapeutiche per alcune delle neoplasie più complesse e per quelle pediatriche; sedute più rapide e maggiore comfort per il paziente. Sono i principali vantaggi offerti dal sistema di protonterapia a fasci rotanti recentemente installato al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, dove a ottobre sono iniziati i trattamenti con la nuova tecnologia.

L'avvio arriva a 15 anni esatti dal primo paziente, giunto nel 2011, e segna un ulteriore passaggio nel percorso di sviluppo del Centro.

Dal 2011, sono stati trattati oltre 6.400 pazienti, di cui oltre 300 pediatrici, impiegando non solo protoni ma anche ioni carbonio, caratteristica questa che rende la struttura pavese un centro multiparticella unico nel panorama italiano e tra i soli 8 presenti nel mondo. Oggi, l'esperienza di Cnao si pone ancora una volta al servizio dell'innovazione: il nuovo sistema di protonterapia si innesta su un patrimonio di competenze cliniche, scientifiche e tecnologiche costruito in oltre 15 anni di ricerca e trattamento dei tumori difficili. Il know-how sviluppato finora permetterà di valorizzare le caratteristiche distintive del nuovo macchinario, a beneficio dei pazienti con esigenze terapeutiche complesse e della loro qualità di vita.

La nuova area per la protonterapia include un sincrotrone compatto e una sala trattamento dotata di gantry, testata rotante ad altissima precisione, che può ruotare il fascio di protoni da 0 a 360 gradi intorno al paziente, per colpire la neoplasia da molteplici angolazioni e distribuire esattamente la dose al volume tumorale. Ciò non solo consente un maggior risparmio dei tessuti sani e degli organi a rischio, ma offre ulteriori opzioni cliniche e ottimizza i tempi di preparazione e trattamento, abbreviando la durata della singola seduta.

Per il nuovo acceleratore di protoni con gantry, Cnao ha scelto una modalità di erogazione delle particelle tramite scansione attiva, che permette di modulare l'energia del fascio per adattarla con più flessibilità al singolo caso. E' nata così la collaborazione con la giapponese Hitachi, che ha proposto un sistema all'avanguardia, dotato inoltre di un ampio campo di irraggiamento (30 x 40 cm2), in grado di trattare aree più vaste in un'unica esposizione.

"L'avvio dei trattamenti con la nuova testata rotante segna un ulteriore passo avanti sul fronte dell'innovazione, proiettando Cnao tra i pochissimi centri al mondo capaci di proporre un'offerta terapeutica così avanzata e completa", afferma Gianluca Vago, Presidente Cnao. Questa tecnologia non rappresenta solo un traguardo ingegneristico, ma si traduce in un beneficio tangibile: la possibilità di curare oltre 200 pazienti in più ogni anno, garantendo terapie estremamente precise, fondamentali soprattutto per i bambini. A 15 anni dal nostro primo paziente, continuiamo a tracciare la strada dell'oncologia personalizzata. Un risultato di questa portata è il frutto di una forte e visionaria partnership tecnologica internazionale, unita al sostegno imprescindibile del Ministero della Salute e di Regione Lombardia".

"La nuova protonterapia rotante rappresenta un passo avanti importante nella cura dei tumori e conferma il ruolo di primo piano del Cnao di Pavia nella ricerca e nell'innovazione oncologica - commenta l'Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso - Questa tecnologia assume un valore ancora più significativo per i pazienti pediatrici: intervenire con maggiore precisione, limitando l'esposizione dei tessuti sani e degli organi in via di sviluppo, significa ridurre il rischio di effetti collaterali e tutelare la qualità di vita dei bambini anche nel lungo periodo". (ANSA).

