TORINO - Affetto da una paralisi del diaframma e dipendente dalla ventilazione meccanica, un paziente è stato sottoposto a un intervento di tre ore di asportazione della colecisti senza anestesia generale. E' accaduto all'ospedale Mauriziano di Torino.

L'uomo, 52 anni, è affetto alla malattia di Charcot-Marie-Tooth, patologia neurologica ereditaria che colpisce i nervi periferici provocando progressiva debolezza muscolare e difficoltà motorie, fino a compromettere gravemente la capacità respiratoria. La sua condizione rendeva particolarmente rischioso un intervento in anestesia generale, tanto che altre strutture ospedaliere avevano rinunciato a operarlo.

A individuare una soluzione sono state le équipe della Chirurgia generale e oncologica, diretta da Alessandro Ferrero, e dell'Anestesia e Rianimazione generale, diretta da Fabrizio Racca. L'intervento è stato eseguito dal chirurgo Marco Palisi e dall'anestesista Simone Ceci. L'intervento è avvenuto in laparoscopia, con anestesia regionale e supporto della ventilazione non invasiva. Nel suo caso infatti l'anestesia generale e l'intubazione avrebbero comportato un elevato rischio di complicanze polmonari, oltre alla possibilità di incontrare difficoltà nel riprendere la respirazione autonoma al termine dell'operazione.

"Questo intervento - sottolinea Franca Dall'Occo, Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano - rappresenta bene ciò che significa prendersi cura dei pazienti più fragili".

"Ci sono situazioni - aggiunge l'assessore alla Sanità del Piemonte, Federico Riboldi - in cui la differenza non la fa solo la disponibilità di tecnologie avanzate, ma anche e soprattutto la capacità dei professionisti di trovare soluzioni quando le condizioni cliniche sembrano rendere impossibile un intervento.

Questo risultato dimostra il valore di una sanità pubblica capace di mettere insieme competenze, innovazione e lavoro di squadra, offrendo opportunità di cura anche nei casi più difficili".

