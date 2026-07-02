(ANSA) - TORINO, 02 LUG - L'intelligenza artificiale entra nelle cure odontoiatriche del servizio sanitario pubblico per migliorare l'assistenza ai pazienti più fragili. All'Ospedale Mauriziano di Torino la Struttura Complessa di Odontostomatologia ha introdotto nuove funzionalità basate sull'Ia nello scanner già in dotazione, arrivando a realizzare immagini tridimensionali ad altissima precisione del cavo orale, ed eliminando nella maggior parte dei casi la necessità delle tradizionali impronte dentali con paste e cucchiai, mal tollerate dai pazienti più fragili o poco collaboranti. Un vantaggio in particolare per per bambini, persone con disabilità, pazienti con disturbi dello spettro autistico, pazienti oncologici e chirurgici.

La struttura, diretta da Paolo Appendino, registra 20mila accessi annui, segue circa 200 pazienti ortodontici ed eroga oltre 3.100 prestazioni dedicate alle persone con disabilità, rappresentando un punto di riferimento per l'odontoiatria speciale.

"L'innovazione - spiega Appendino - ha valore quando migliora concretamente la qualità delle cure. Per molti bambini, per le persone con disabilità o con disturbi dello spettro autistico, questo significa affrontare il percorso di cura con maggiore serenità, migliorando la collaborazione e, di conseguenza, i risultati clinici".

"Il Mauriziano continua a investire nell'innovazione tecnologica mettendola al servizio delle persone", sottolinea la direttrice generale Franca Dall'Occo.

"L'esperienza del Mauriziano - aggiunge l'assessore alla Sanità del Piemonte, Federico Riboldi - dimostra come l'intelligenza artificiale possa essere uno strumento al servizio di una sanità pubblica sempre più umana. È questa la direzione in cui vogliamo continuare a investire". (ANSA).

