(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Per l'eccezionale contributo allo sviluppo della medicina dell'emergenza e urgenza in Italia, per la qualificata attività clinica e organizzativa al servizio della collettività, per la leadership scientifica esercitata a livello nazionale, per la costante promozione dell'innovazione tecnologica e della formazione professionale e per l'impegno nel rafforzamento del Sistema 118 quale presidio fondamentale di tutela della salute dei cittadini". Queste le motivazioni, rese note dalla Fnomceo (la federazione degli Ordini dei medici), dell'assegnazione nel corso della cerimonia di consegna alla Camera, del Premio 'Dott. Geppino Micheletti' al presidente nazionale della Sis 118, Mario Giosuè Balzanelli. Il premio, promosso da Fnomceo con Federesuli, e le associazioni delle comunità giuliano-dalmate, è dedicato ai medici distintisi per straordinari esempi di altruismo, dedizione al prossimo e senso del dovere nell'esercizio della professione.

Micheletti, nato a Trieste il 18 luglio 1905, era chirurgo all'ospedale di Pola. Il 18 agosto 1946, sulla spiaggia di Vergarolla, l'esplosione di un deposito di mine disinnescate provocò oltre cento vittime: il primo attentato della storia dell'Italia repubblicana. Micheletti raggiunse la sala operatoria e vi rimase per oltre ventiquattro ore consecutive, senza sosta, pur avendo appreso che tra i morti vi erano i suoi due figli, Carlo e Renzo, di cinque e nove anni, insieme al fratello e alla cognata. Salvò decine di vite. Gli furono conferite la Medaglia d'argento al valor civile e la Grande medaglia d'oro della città di Pola; più di recente, la Medaglia d'oro al merito della sanità pubblica è stata consegnata ai suoi discendenti in una cerimonia al Quirinale.

"Noi, operatori dell'emergenza - ha dichiarato Balzanelli nel ricevere il riconoscimento - facciamo la differenza non solo con il nostro agire, così spesso salvavita, ma con una presenza costante che avvolge, conforta e rimane a fianco, particolarmente quando il tempo non c'è più e in ogni istante può decidersi il destino di una vita. Andare avanti, rimanere, nonostante tutto, agire: questa la testimonianza di Geppino Micheletti, che siamo tutti chiamati ad onorare". (ANSA).

