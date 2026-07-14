Assicurare l'assistenza medica negli oltre 5.000 comuni italiani con meno di 5.000 abitanti (su 7.895 complessivi) e istituire un'area di ricerca di 'rural medicine': sono i punti chiave al centro di un protocollo d'intesa, che sarà firmato domani presso la sala consiliare del Comune di Castelluccio Valmaggiore, piccolo centro della provincia di Foggia, tra Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e di Medicina di Famiglia e Comunità (Assimefac) e il Coordinamento Nazionale dei Piccoli comuni Italiani.

Il protocollo sarà firmato da Leonida Iannantuoni, Presidente Assimefac e Virgilio Caivano, Presidente del Coordinamento Nazionale dei piccoli Comuni Italiani.

La scelta di svolgere la cerimonia in un piccolo comune è fortemente simbolica nell'intento di dare corso a un progetto di rilancio della qualità di vita nei piccoli comuni.

Questo protocollo d'intesa e la nascente collaborazione tra Assimefac e il Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani, afferma Assimefac in una nota, "puntano ad assicurare una migliore assistenza sanitaria territoriale nei piccoli comuni, attraverso iniziative che rendano più attrattiva la scelta del medico di operare in queste realtà; in un contesto nazionale dove grande perplessità suscita il recente accordo sulle Case di Comunità (CdC) che non prevede l'insediamento di CdC nei piccoli centri, col rischio di pregiudicare l'assistenza del medico di famiglia per centinaia di migliaia di cittadini".

L'intesa, inoltre, intende, con la telemedicina, incentivare gli accertamenti diagnostici a distanza per i pazienti, soprattutto per quelli anziani, spesso costretti a lunghi spostamenti in condizioni di viabilità disagiata. Si vuole puntare a una migliore qualità delle cure rafforzando l'aggiornamento professionale per i medici che operano in tali contesti territoriali, spesso ai margini dei grandi eventi scientifici. Infatti, tra gli obiettivi vi è la progettazione e la realizzazione di eventi scientifici nelle aree rurali.

Assimefac, inoltre, punta anche ad istituire un'area di ricerca di "rural medicine" con la finalità di condurre studi clinici sul territorio e in ambiti diversi dalle realtà urbane.

