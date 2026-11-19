(ANSA) - MILANO, 19 NOV - "L'uso improprio o eccessivo degli antibiotici contribuisce a rendere i batteri sempre più resistenti, riducendo nel tempo l'efficacia di farmaci fondamentali per la nostra salute. Per questo è importante promuovere una maggiore consapevolezza, a partire dai gesti quotidiani: non assumere antibiotici senza prescrizione medica, rispettare sempre le indicazioni del medico e adottare corrette pratiche di igiene". L'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, presenta così la campagna di comunicazione di Regione Lombardia al via in occasione della settimana mondiale di consapevolezza sull'antimicrobico-resistenza, fino al 24 novembre.

All'interno della cornice dei materiali diffusi, oltre a un inedito video sul canale YouTube di Regione Lombardia, anche la collaborazione con la pagina social Heimi, il team italiano di professionisti della salute che divulga concetti di prevenzione e benessere con un approccio giovanile. "Con questa campagna - aggiunge Bertolaso - vogliamo raggiungere i cittadini, anche i più giovani tramite i nuovi mezzi di comunicazione, utilizzando linguaggi e strumenti innovativi. La prevenzione e l'informazione sono alleate fondamentali per tutelare la salute di oggi e garantire che le cure continuino a essere efficaci anche per le generazioni future". (ANSA).

