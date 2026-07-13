(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Rendere la degenza ospedialiera dei più piccoli un'esperienza meno traumatica e più ricca di stimoli: è con questo obiettivo che le Unità operative complesse di pediatria e chirurgia pediatrica dell'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma hanno accolto oggi una donazione di strumenti ludico-didattici interattivi destinati ai bambini ricoverati. La donazione è a cura della Fondazione Arcobaleno di Marika Aps, onlus attiva che da anni affianca i piccoli pazienti del San Camillo con attività di volontariato.

Al centro della giornata di doni e solidarietà c'è il 'FunFloor Mobile', un sistema di proiezione interattiva su treppiede con ruote, progettato per essere spostato facilmente tra stanze di degenza, sale d'attesa, corridoi e ludoteche di reparto. Il dispositivo trasforma pavimenti, tavoli e pareti in aree di gioco e riabilitazione: grazie a sensori a infrarossi e un proiettore ad alta luminosità, risponde ai movimenti del corpo come passi, salti, gesti e all'utilizzo di penne interattive e palline.

Il sistema propone oltre 230 giochi tematici (logica, memoria, lingue, coordinazione motoria, educazione ambientale) con contenuti specificamente calibrati per bambini con bisogni educativi speciali o disturbi dello spettro autistico. Dal punto di vista terapeutico, il gioco basato sul movimento favorisce le funzioni cognitive, riduce lo stress da degenza e rafforza l'autostima dei piccoli pazienti. "Il gioco è un linguaggio universale che i piccoli pazienti comprendono meglio di ogni altro - spiega Mauro Calvani, direttore della Uoc di Pediatria -: donazioni come questa ci permettono di prenderci cura non solo del corpo, ma anche della serenità dei bambini che accogliamo".

Un bambino che deve affrontare un intervento vive spesso l'attesa come il momento più difficile, a volte più dell'intervento stesso. "Avere a disposizione strumenti come questo - spiega Vito Briganti, direttore della Uoc chirurgia pediatrica - significa poter distrarre, rassicurare, far tornare il sorriso anche solo per qualche minuto: piccoli gesti che aiutano tanto i bambini quanto le famiglie che li accompagnano in questo percorso". (ANSA).

