(V. 'Per il 67% dei medici la carriera ha...' delle 14.31) (ANSA) - ROMA, 09 LUG - "La professione medica continua a garantire diritti, prossimità e cura, spesso pagando un costo personale molto alto.

I medici chiedono condizioni di lavoro sostenibili: senza tempo, senza serenità, senza equilibrio, si impoverisce anche la relazione di cura e la sua qualità. Inoltre, il dato sulle donne", che sentono di avere più ostacoli nella vita professionale rispetto ai colleghi uomini, "ci richiama a una responsabilità ulteriore: una sanità, ma anche una società, giusta deve saper riconoscere e rimuovere le diseguaglianze che attraversano il lavoro professionale".

È il commento del presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai dati emersi dal terzo rapporto Fnomceo-Censis 'Le motivazioni soggettive dei medici nell'esercizio della propria professione', presentato oggi a Roma.

Per Anelli, "il fatto che tanti medici, nonostante tutto, rifarebbero questa scelta è un dato straordinario, ma non deve diventare un alibi per lasciare la professione sola. La passione dei medici non può sostituire la responsabilità delle istituzioni. La Repubblica deve tornare a credere nella sanità pubblica come presidio di uguaglianza, coesione sociale e dignità delle persone".

Riguardo alle motivazioni che spingono a scegliere la professione medica "la vocazione non è una parola del passato - osserva Anelli -, ma è ciò che Insieme alla passione e all'etica dà senso al potere grande che la scienza, la conoscenza e la tecnica mettono nelle mani del medico".

Anelli evidenzia poi come il 93% dei medici indichi il giuramento e il codice deontologico come guida decisiva, segno "che la professione continua a riconoscersi in una missione etica e civile: rendere effettiva, ogni giorno, la promessa costituzionale della salute per tutti, senza discriminazioni".

Infine, l'uso dell'intelligenza artificiale "può essere una grande opportunità solo se resta al servizio della cura", conclude Anelli. (ANSA).

