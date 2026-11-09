(di Livia Parisi) (ANSA) - ROMA, 09 NOV - L'inverno passato sono stati 7,2 milioni gli over 65 vaccinati contro l'influenza in Italia.

L'Umbria è la regione con l'adesione più alta, pari al 62%, mentre all'ultimo posto si colloca la Provincia autonoma di Trento. A preoccupare, però, è il confronto con la stagione precedente, che evidenzia un calo di 2,7 punti percentuali tra gli over 65 vaccinati, portando la copertura sotto il 50%. Lo evidenziano i dati pubblicati sul sito del ministero della Salute, che confermano "un trend in diminuzione nelle ultime stagioni". "Un gap assolutamente da recuperare", avvertono i medici di famiglia.

Nel 2025-2026 la copertura è infatti scesa dal 52,5% del 2024-2025 al 49,8%, dato molto lontano dall'obiettivo minimo del 75% di vaccinati, percentuale mai raggiunta in Italia, neppure nei periodi d'oro, quando, nel 2005-2006, si era arrivati a vaccinare il 68,3% della popolazione target. Dopo un progressivo calo, le coperture erano rimbalzate verso l'alto con la pandemia di Covid-19, toccando il 65% nel 2020-2021, per poi riprendere una discesa tuttora in corso.

La diminuzione è generalizzata in quasi tutte le regioni italiane, tranne che nella Provincia autonoma di Bolzano, in Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Sardegna. Per Niccolò Biancalani, segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), "è sintomatico anche della diffidenza vaccinale nella popolazione, nata nel post-pandemia Covid e che va assolutamente superata. Perché il vaccino è un'arma di prevenzione di massa che va sfruttata appieno per proteggere soprattutto i più fragili dalle complicanze dell'influenza", incluse polmoniti, potenzialmente letali.

È la Lombardia, con 1,2 milioni di persone, la regione con il maggior numero di over 65 vaccinati contro l'influenza nella stagione 2025-2026, a fronte dei 7,2 milioni complessivi di vaccinati in questa fascia d'età in Italia. Dal punto di vista percentuale, però, è l'Umbria la regione con la maggiore adesione degli over 65 alla campagna vaccinale, pari al 62%, seguita dalla Toscana (58,5%) e dall'Emilia-Romagna (57,7%).

All'altro capo della classifica si conferma la Provincia autonoma di Trento (34,3%), seguita dalla Valle d'Aosta (36%) e dalla Sardegna (36,7%).

Quanto alla campagna vaccinale di quest'anno, conclude Biancalani, "è partita tardi, anche per motivi meteorologici, visto il caldo che ci ha accompagnato fino a metà ottobre, ma ora è a pieno ritmo. I vaccini ci sono, sono arrivati alle Regioni e la popolazione sta rispondendo bene. Non ci sono grandi criticità, salvo per la Regione Campania, dove era stata segnalata una scarsità di dosi". (ANSA).

