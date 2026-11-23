(di Michela di Carlo) (ANSA) - ROMA, 23 NOV - Restare in salute non dipende soltanto dalle cure ricevute, ma anche dalle opportunità che la società offre a ciascuno di noi. E' la tesi sostenuta da Sir Michael Marmot, tra i massimi esperti internazionali di epidemiologia, professore all'University College London e direttore dell'Institute of Health Equity, atteso in Campidoglio per la presentazione del 'Primo Atlante della salute urbana di Roma', curato da Alessio D'Amato e presentato dal sindaco Roberto Gualtieri, uno strumento che fotografa le differenze nelle condizioni di salute e nei determinanti sociali nei diversi territori della città.

Ma quanto incidono concretamente i fattori socio economici rispetto alle scelte individuali e all'accesso alle cure? "Secondo le stime, le condizioni sociali potrebbero spiegare circa l'80% delle disuguaglianze nella salute", spiega.

È proprio da questa consapevolezza che nascono le cosiddette 'Marmot Cities', le città che adottano i principi da lui elaborati per contrastare le disuguaglianze. L'esperienza è già stata avviata in Inghilterra, Galles e Scozia e si sta estendendo anche in Irlanda. ll lavoro parte dalla mappatura delle disuguaglianze sanitarie e delle condizioni sociali nei territori, con l'obiettivo di garantire a tutti le stesse opportunità di salute, indipendentemente dal reddito o dal luogo in cui vivono.

Marmot individua diversi fronti su cui agire: "la garanzia di buone condizioni fin dalla prima infanzia, l'accesso all'istruzione, a un lavoro dignitoso e a un reddito adeguato, il diritto a una casa e a un ambiente urbano salubri, la promozione di stili di vita sani e il contrasto a ogni forma di discriminazione. A questi si aggiunge la necessità di conciliare sostenibilità ambientale ed equità". La mappatura dei territori vista dunque non come semplice esercizio statistico ma come opportunità per far emergere le disuguaglianze e le criticità locali, offrendo alle istituzioni gli strumenti per definire interventi mirati.

Un ruolo decisivo spetta alle amministrazioni locali.

Rendere una città più sana, secondo l'epidemiologo, non significa necessariamente disporre di maggiori risorse economiche, ma imparare a utilizzare meglio quelle esistenti.

Marmor cita l'esperienza di Greater Manchester, dove il premier Andy Burnham, allora sindaco, aveva deciso di adottare il suo modello, e poi quella di Liverpool e Leeds. "Le città con cui abbiamo lavorato in tutto il Regno Unito sono riuscite a portare avanti questi progetti nonostante i drastici tagli ai finanziamenti. Lo hanno fatto utilizzando le risorse a disposizione in modo diverso. Ogni città può stabilire priorità differenti. La mappatura rappresenta un primo passo per passare all'azione", continua, e auspica per Roma l'adesione ai suoi principi.

Quanto alle principali minacce per la salute pubblica globale, oltre alle disuguaglianze, Marmot ne individua altre due: crisi climatica e intelligenza artificiale. Quest'ultima rappresenta una grande incognita: "Chiunque affermi di poter prevedere l'impatto dell'intelligenza artificiale probabilmente si sbaglierà già il giorno dopo aver fatto quella previsione".

Infine, il richiamo alla cooperazione internazionale: "Per la salute globale, non soltanto per le pandemie, è assolutamente essenziale". Le raccomandazioni di Marmot per far fronte a future emergenze sanitarie puntano su 4 priorità: riformare l'architettura finanziaria globale, investire nei determinanti sociali, condividere la proprietà intellettuale delle innovazioni mediche, a partire dai vaccini, e rafforzare la solidarietà e la capacità d'azione delle comunità. Ma saremo preparati ad affrontare un'altra pandemia? "Non credo". Le indicazioni per fare meglio però esistono, la sfida è tradurle in azioni. (ANSA).

