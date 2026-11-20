(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Il mondo della sanità e della scienza 'insorge' rispetto alle "modalità e toni" assunti in alcune audizioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid-19. Si dicono "preoccupati" esperti e Ordine dei medici, mentre 19 ricercatori e professori universitari scrivono al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed ai presidenti di Camera e Senato chiedendo che la scienza sia "libera, indipendente e autonoma da ogni condizionamento politico". L'appello dei 19 scienziati, dal titolo 'La scienza illumina la politica', nasce dalla preoccupazione per il "crescente rischio che il confronto tra politica e comunità scientifica - sottolineano i promotori - venga condizionato da contrapposizioni ideologiche, pregiudizi e interessi contingenti". "Quanto sta accadendo in alcune manifestazioni dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid - scrivono gli scienziati - desta in noi seria preoccupazione. Il Parlamento ha pieno titolo per ricostruire quanto è accaduto durante l'emergenza sanitaria, individuare responsabilità ed errori e trarne insegnamenti. Ma questo compito non può trasformarsi in una rappresentazione inquisitoria, nella quale medici, ricercatori e scienziati vengono esposti a forme di delegittimazione pubblica che nulla hanno a che vedere con un rigoroso confronto istituzionale e scientifico". Ed ancora: "La ricerca della verità richiede equilibrio, competenza e rispetto. Non processi mediatici, pregiudizi o verità precostituite". Altrettanto preoccupante, aggiungono, "è il tentativo di intervenire politicamente su questioni che attengono alla responsabilità deontologica dei professionisti sanitari, come nel caso della possibile reiscrizione agli albi di medici radiati per comportamenti legati alla pandemia". Interviene anche la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), esprimendo "preoccupazione per i toni e le modalità di alcune audizioni della Commissione parlamentare d'inchiesta Covid-19, che hanno suscitato perplessità e disagio nella comunità scientifica e professionale". La Fnomceo "si unisce alle voci di scienziati, ricercatori, medici e società scientifiche che hanno richiamato la necessità di salvaguardare il rispetto delle persone, delle competenze professionali e delle evidenze scientifiche", afferma il Comitato Centrale Fnomceo, che oggi ha approvato all'unanimità una mozione sul rispetto della scienza e della professione medica lanciando un appello ai presidenti di Camera e Senato "per la dignità delle persone e il rispetto delle competenze nelle audizioni". In particolare, la Società italiana d'igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) esprime piena solidarietà a Gianni Rezza, "figura di riferimento dell'epidemiologia e della sanità pubblica nazionale e internazionale", a seguito della sua recente audizione presso la Commissione. "Delegittimare chi ha operato al servizio del Paese non è legittimo", afferma la Siti. Si unisce all'appello della comunità scientifica anche la Federazione dei medici internisti ospedalieri (Fadoi): "No ai processi sommari contro medici e scienziati. La pandemia si analizzi con rigore scientifico, non con pregiudizi politici". (ANSA).

