Istituire un fondo strutturale pubblico di 10 milioni di euro per la ricerca contro il cancro pediatrico. È quanto chiedono al governo e al parlamento la Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica (Fiagop) e l'Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica (Aieop), che hanno organizzato una raccolta firme online, intitolata 'Tutti devono diventare grandi', sulla piattaforma Change.org attraverso cui sono state già superate le 20mila adesioni.

Secondo gli ultimi dati, ogni anno in Italia circa 2.500 bambini e adolescenti ricevono una diagnosi di tumore: sono meno del 2% di tutte le diagnosi oncologiche e, proprio per questo, restano troppo spesso fuori dall'agenda pubblica. In vista dell'iter parlamentare per la prossima Legge di Bilancio, ben quattro emendamenti sono stati presentati su questo tema dalle forze di maggioranza e di opposizione.

Le associazioni ricordano che nessuno dei 19 studi nazionali attivi al momento nella rete è finanziato con fondi pubblici e, allo stesso tempo, l'industria investe poco dato il numero esiguo di pazienti. Le conseguenze, secondo Fiagop e Aieop, sono concrete: solo una piccola parte dei nuovi farmaci vengono testati sui bambini; meno del 50% degli adolescenti tra i 15 e i 19 anni è arruolato in uno studio scientifico, e quasi il 100% dei bambini sotto i 14 anni; la diagnosi centralizzata, senza la quale non esistono protocolli affidabili né medicina di precisione, regge quasi esclusivamente su fondi associativi e sul volontariato.

"Attendiamo risposte concrete dalla politica. Del resto, non servono risorse aggiuntive - spiega il presidente di Fiagop, Sergio Aglietti -: il fondo si finanzia riallocando una parte di quanto già stanziato, ovvero l'1,5% del Capitolo 3398 per la ricerca sanitaria e lo 0,5% del Fondo Farmaci Innovativi".

"Un fondo dedicato significa garantire più possibilità di guarigione, meno effetti collaterali, più giovani che tornano a scuola e, in futuro, più adulti nel mondo del lavoro. Significa anche meno cronicità a carico del Servizio sanitario nazionale", ha concluso la presidente di Aieop, Angela Mastronuzzi.

