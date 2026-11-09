Aumentano i bambini nati grazie alla procreazione medicalmente assistita: sono passati dai 17.235 del 2023ai 17.660 del 2024, arrivando a rappresentare il 4,8% del totale dei nati in Italia(369.944 nel 2024). In crescita anche le coppie che si sottopongono alle tecniche, passate da 89.870 a 92.394, mentre i cicli effettuati, sono aumentati da 112.804 a 115.455. È quanto emerge dalla relazione del ministero della Salute sullo stato di attuazione della legge40, trasmessa al Parlamento e pubblicata sul sito del ministero.

Resta elevata, in base agli ultimi dati disponibili in materia, l'età media delle donne che ricorrono alle tecniche con gameti della coppia, pari a 36,7 anni, un dato superiore ai 35,3 anni riportati dal Registro europeoper il 2020. Per la fecondazione in vitro con gameti donati, l'età media delle donne è tra le più elevate in Europa e pari a 41,8 anni in caso di donazione di ovociti, 34,8 anni per la donazione del seme e 40,8 anni in caso di doppia donazione di gameti. Infine, emerge una diminuzione del numero di embrioni trasferiti in utero, accompagnata da un calo dei parti gemellari e trigemini.

Per la prima volta dal 2014 diminuiscono complessivamente i cicli di Pma con donazione di gameti (la quota scende dal 19% del 2023 al 17,1% del 2024), ma aumenta, al contrario, la quota di quelli effettuati nelle strutture pubbliche e private convenzionate (passa dal 30,6% del 2023 al 32,9% del 2024), probabilmente a causa dell'inserimento di queste procedure nei nuovi Livelli essenziali di assistenza.

I centri di procreazione medicalmente assistita in Italia sono 320, di cui 95 pubblici, 18 privati convenzionati e 207 privati. Più della metà del totale si trova però in quattro regioni: in testa la Lombardia con 52 strutture, pari al 16,3% del totale, seguita dalla Campania con 50 centri (15,6%), dal Lazio con 38 (11,9%) e dal Veneto con 28 (8,8%). Mentre i centri pubblici e convenzionati sono "più presenti nel Nord del Paese". Emerge dalla relazione del ministero della Salute, trasmessa al Parlamento e pubblicata sul sito.

Anche l'attività risulta concentrata in alcune aree del Paese. Il 50% dei cicli è stato effettuato nei centri delle regioni del Nord (51.503). In particolare, la Lombardia ne registra 23.955, pari al 23,3% del totale, seguita dal Lazio con 15.788 cicli (15,3%), dalla Toscana con 12.202 (11,9%) e dalla Campania con 10.460 (10,2%).

Molti centri registrano però volumi di attività ridotti: solo il 33,8% delle strutture di II e III livello ha effettuato più di 500 cicli nell'anno, contro una media europea del 44,5%. Il rapporto sottolinea l'importanza di volumi di attività adeguati per garantire qualità, sicurezza e appropriatezza delle procedure.

Dal rapporto emerge inoltre una diversa distribuzione delle tecniche a seconda della tipologia di struttura. Per l'omologa, che utilizza gameti della coppia, il 63,4% dei trattamenti viene effettuato nei centri pubblici e privati convenzionati, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Diversa la situazione per l'eterologa: solo il 32,9% dei cicli con gameti donati viene effettuato nelle strutture pubbliche e convenzionate, mentre il 67,1% nei centri privati. Così come le indagini genetiche preimpianto, che sono effettuate nel 74,2% dei casi nel privato.