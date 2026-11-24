(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Connettere la rete associativa, armonizzare i processi informatici delle sedi territoriali e semplificare i servizi ai donatori. È l'obiettivo dell'accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute e Avis nazionale per la realizzazione della piattaforma "Avis vision".

L'intesa prevede un finanziamento statale di 500mila euro, stanziato nell'ambito della Legge di Bilancio 2026, a seguito dell'ordine del giorno presentato dal presidente dell'Intergruppo parlamentare "Donatori di sangue", il senatore Sandro Sisler. Il progetto si svilupperà in 15 mesi, da gennaio 2027 a marzo 2028, con la realizzazione del primo nucleo operativo della piattaforma.

Tra le principali funzionalità previste figurano un registro soci rinnovato, un sistema integrato per le iscrizioni, la prenotazione delle donazioni e il check-in digitale tramite QR code per l'accesso ai punti di raccolta. Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza e alla protezione dei dati personali, con l'obiettivo di semplificare l'esperienza dei donatori e rendere i servizi più accessibili, anche alle nuove generazioni. Dopo una prima fase di sperimentazione e formazione in alcune sedi pilota, la piattaforma sarà progressivamente estesa all'intera rete associativa. Avis vision punta a realizzare un sistema informativo univoco per tutte le oltre 3.300 sedi italiane, semplificando il lavoro di volontari e operatori anche nella gestione amministrativa e degli adempimenti previsti dalla normativa del Terzo Settore.

"Ringraziamo il senatore Sandro Sisler e il Ministero della Salute per aver sostenuto questo importante investimento - commenta in una nota Oscar Bianchi, presidente di Avis nazionale - È un riconoscimento del ruolo che Avis svolge nel sistema trasfusionale italiano e della necessità di accompagnare la nostra organizzazione in un percorso di crescita e innovazione.

Grazie a questo progetto costruiremo una rete sempre più unita e interconnessa, nella quale tutte le sedi avranno l'opportunità di utilizzare gli stessi strumenti e opereranno in modo coordinato. Vogliamo che la condivisione non sia soltanto una modalità di lavoro, ma un valore che rafforzi il senso di appartenenza e l'identità della nostra Associazione, mettendo la tecnologia al servizio dei volontari e della collettività".

(ANSA).

