(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Accogliamo con grande favore l'approvazione della legge regionale che istituisce la figura del direttore socio-assistenziale nelle Asl del Lazio. È una misura che il sistema attendeva, che incontra il pieno consenso di Fiaso e risponde alla necessità di considerare i percorsi sanitari e sociali come parti di un unico processo di assistenza e presa in carico della persona". È quanto afferma in una nota il presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) Giuseppe Quintavalle, commentando il provvedimento approvato ieri all'unanimità dal Consiglio regionale del Lazio.

La misura "rafforza la capacità delle aziende sanitarie di organizzare risposte coordinate tra sanità e servizi sociali", aggiunge Quintavalle. "La salute non si esaurisce nella prestazione sanitaria: per gli anziani non autosufficienti, le persone con disabilità, i pazienti cronici e le famiglie in condizioni di fragilità è fondamentale garantire continuità assistenziale e una presa in carico che tenga insieme tutte le dimensioni del bisogno".

Per il presidente Fiaso, inoltre, "la nuova figura può offrire un contributo concreto anche nel rafforzamento dell'assistenza territoriale e delle Case della comunità".

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