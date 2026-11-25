Nel primo soccorso "il tempo non è la cornice della cura, ne è la sostanza". In Italia gli arresti cardiaci extraospedalieri sono circa 60.000 l'anno, e per ogni minuto senza manovre la probabilità di sopravvivere cala di circa il 10%. In quei minuti il 118 può fare la differenza tra la vita e la morte. Eppure, a fronte di ciò, è evidente una triplice assenza: "Il nostro Paese non sa quanto spende per il 118, perché il Sistema 118 non ha una voce di bilancio autonoma; non sa quante vite salva, perché manca un registro nazionale dell'arresto cardiaco; non sa quante persone vi lavorano, perché non esiste una rilevazione nazionale degli organici". E' la denuncia del presidente nazionale della Società italiana Sistema 118 (Sis 118), Mario Balzanelli: "Chi salva la vita degli altri non può restare invisibile a chi decide", afferma in vista del XXIII Congresso Nazionale a Napoli , dal 29 novembre al 1 dicembre, dal titolo '118. Il sistema salvavita che fa la differenza, qui e adesso'.

Il Sistema di Emergenza Territoriale 118, in base agli ultimi dati disponibili, nel 2023 ha ricevuto 7.423.689 richieste di soccorso ed effettuato 5.595.271 interventi. Nonostante i numeri dell'assistenza prestata, il primo nodo, afferma Balzanelli, è la carenza di personale e mezzi: "La priorità è far tornare i medici che fuggono, ma anche potenziare i mezzi di soccorso: secondo le stime della Sis 118, basate sullo standard del D.M.

70/2015 di un mezzo di soccorso avanzato ogni 60.000 abitanti, ne mancano circa 3.500".

Il Congresso nazionale sarà l'occasione per puntare i riflettori su carenze e richieste, ma anche per tracciare le politiche future della Sis 118. All'inaugurazione parteciperanno il Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli, che terrà una relazione sul futuro della Medicina di Emergenza Territoriale in Italia, e il presidente nazionale Mario Balzanelli che terrà la Lettura magistrale '118 - Il Sistema per la vita'. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano traccerà invece lo stato dell'arte nazionale delle maxi emergenze.

"Valorizzare, sviluppare, integrare: è la rotta che indichiamo al Paese. Non chiediamo privilegi. Chiediamo di essere riconosciuti, valorizzati e finanziati per ciò che, ogni giorno, facciamo e documentiamo: un lavoro di assoluta, vitale importanza, che salva migliaia di vite umane", afferma Balzanelli.

