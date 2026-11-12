(ANSA) - ROMA, 12 NOV - I bambini che frequentano parchi e aree gioco almeno una volta alla settimana potrebbero godere di una migliore salute mentale e sviluppare migliori capacità di socializzazione. È emerso da uno studio dell'Università di Exeter, pubblicato sulla rivista Epidemiology and Community Health. La ricerca ha preso in esame bambini di 4-11 anni, avvalendosi dei dati dello studio "Children of the 90s" (I figli degli anni '90), che segue gli stessi individui nel corso di molti anni, consentendo ai ricercatori di osservare come i cambiamenti nelle loro vite influiscano sulla salute in età successiva. Lo studio ha coinvolto 4.219 partecipanti e si è concentrato sullo sviluppo socio-emotivo, ovvero l'insieme delle competenze di cui i bambini hanno bisogno per comprendere e gestire le proprie emozioni, andare d'accordo con gli altri, costruire relazioni, comportarsi in modo adeguato e affrontare le sfide quotidiane. Un buon sviluppo socio-emotivo costituisce una base importante per una buona salute mentale, sia durante l'infanzia che nel corso della vita adulta.

È emerso che i bambini portati al parco almeno una volta alla settimana, dalla nascita fino agli 11 anni, hanno, in media, punteggi migliori del 16,5% nelle valutazioni della salute mentale rispetto a coloro che vi si recavano meno frequentemente nello stesso periodo. "La nostra ricerca suggerisce che incoraggiare i bambini a frequentare parchi e aree gioco almeno una volta alla settimana potrebbe rappresentare un metodo concreto per sostenere il loro benessere emotivo, le competenze sociali e la salute mentale", spiega l'autore Mark Ferguson.

"I parchi offrono ai bambini uno spazio in cui essere fisicamente attivi - il che favorisce la salute sia fisica che mentale - e stimolano il gioco avventuroso e fantasioso, contribuendo a sviluppare fiducia in se stessi e autonomia. Sono molto più che semplici luoghi di svago: rappresentano una risorsa fondamentale per una crescita sana dei bambini". (ANSA).

