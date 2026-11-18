(ANSA) - ROMA, 18 NOV - La salute orale è parte integrante della salute sistemica, anche alla luce della correlazione tra malattie parodontali e importanti patologie croniche, tra cui diabete, malattie cardiovascolari e artrite reumatoide. È su questo tema che il 19 novembre 2026 si focalizzerà il convegno 'In bocca alla salute: dalla salute orale alla salute sistemica, verso nuove prospettive di policy', che si terrà alle ore 10 nella sala Caduti di Nassirya del Senato.

Nel corso dell'incontro, promosso dal Comitato scientifico multidisciplinare per la salute orale e sistemica, sarà presentata la ricerca realizzata da Sapienza Università degli Studi di Roma, attraverso il Centro di ricerca ImpreSapiens, che ha analizzato l'impatto economico per il Servizio sanitario nazionale di una campagna di prevenzione che incentivi l'uso di strumenti per l'igiene orale domestica. L'evento è su iniziativa della senatrice Elena Murelli. Parteciperanno rappresentanti del mondo istuzionale, clinico e delle associazioni di pazienti.

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