Aumentano le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore: oggi sono solo 3 ma domani saliranno a 11. Il primo agosto arriveranno invece a 19 le città più calde, mentre cinque avranno il bollino arancione.

Le città in rosso domani saranno: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo. Sabato 1 agosto si aggiungeranno anche Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona.

Sempre l'1 agosto, saranno 5 le città col bollino arancione: Bari, Catania, Genova, Palermo, Trieste. (ANSA).

