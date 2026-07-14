(ANSA) - ROMA, 14 LUG - (EMBARGO ALLE 00.30 DEL 15 LUGLIO) Dalle mostre al cinema, partecipare con frequenza ad eventi culturali potrebbe rallentare l'invecchiamento, secondo un'analisi pubblicata sul Journal of Epidemiology and Community Health e condotta all'Istituto di Scienza di Tokyo. Lo studio mostra infatti che un anziano molto assiduo nel partecipare ad eventi e attività culturali risulta avere un organismo mediamente di 3 anni più giovane rispetto a un coetaneo che non prende parte a questi eventi.

La partecipazione culturale, come andare al cinema, al museo o a teatro, è stata ampiamente associata a migliori risultati in termini di salute e a un maggiore benessere tra gli anziani. Qui i ricercatori hanno per la prima volta esaminato direttamente la relazione tra partecipazione culturale e invecchiamento. Hanno analizzato i dati di 1899 adulti che hanno partecipato all'English Longitudinal Study of Ageing, uno studio in corso che segue un campione rappresentativo a livello nazionale di adulti di età pari o superiore a 50 anni residenti in Inghilterra. Gli infermieri hanno raccolto dati su 10 parametri fisiologici: pressione differenziale, pressione sanguigna, volume espiratorio forzato, concentrazione di emoglobina, fibrinogeno, emoglobina glicata, colesterolo, indice di massa corporea (BMI), forza di presa e velocità di deambulazione.

I ricercatori hanno usato questi dati per calcolare un punteggio complessivo di invecchiamento. Ogni partecipante ha anche riferito la frequenza di partecipazione a eventi culturali (cinema, museo o galleria d'arte, teatro, concerto etc). Per ogni elemento, i partecipanti hanno indicato il loro livello di partecipazione su una scala da 0 (mai) a 5 (due volte al mese o più) per ottenere un punteggio composito di coinvolgimento culturale compreso tra 0 e 15. Lo studio ha rilevato che coloro che mostravano un alto livello di coinvolgimento culturale (partecipando ad attività culturali ogni pochi mesi o più frequentemente) avevano un'età fisiologica di 66,9 anni, tre anni in meno rispetto a coloro che mostravano un livello inferiore di coinvolgimento culturale (69,9 anni). Un'analisi ha rilevato che un punto in più nel punteggio di coinvolgimento culturale si associa significativamente a un'età fisiologica inferiore di 0,085 anni (31 giorni).

Il coinvolgimento culturale potrebbe frenare l'invecchiamento rafforzando le relazioni sociali, promuovere stili di vita più sani e migliorare la salute mentale. (ANSA).

