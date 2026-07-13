(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Occhi umani sono stati mantenuti vivi e funzionanti al di fuori del corpo fino a 10 ore dopo la morte dei donatori, il doppio del tempo precedentemente raggiunto. È il risultato del gruppo di ricerca spagnolo diretto da Eimear Byrne dell'Istituto di Scienza e Tecnologia di Barcellona, anticipato per ora sulla piattaforma preprint Biorxiv. Fornendo sangue e ossigeno agli occhi dei donatori, questi hanno continuato a rispondere alla luce, preservandone al contempo la struttura e la salute generale per 24 ore.

Nel mondo milioni di persone sono cieche o ipovedenti a causa di patologie oculari irreversibili come la degenerazione maculare senile, che colpisce la retina, il tessuto fotosensibile nella parte posteriore dell'occhio. Sebbene nel 2023 sia stato eseguito un trapianto parziale del viso e dell'intero occhio, questo non ha ripristinato la vista del ricevente perché la retina è estremamente sensibile alla degenerazione indotta dalla mancanza di ossigeno.

I ricercatori spagnoli si sono chiesti se fosse possibile ridurre questo danno mantenendo l'occhio del donatore nelle stesse condizioni in cui si trova all'interno del corpo. A tale scopo hanno creato un sistema che prevede l'inserimento di un tubo flessibile nell'arteria oftalmica, che irrora l'occhio e le strutture circostanti, lasciando fluire una soluzione ossigenata grazie a un dispositivo chiamato Eye-in-Care-Box.

Per testare la tecnica, i ricercatori hanno prelevato entrambi gli occhi da sei donatori. Il sistema di perfusione ha preservato la struttura della retina e mantenuto la salute delle cellule circostanti fino a 24 ore, mentre gli occhi non trattati col fluido si sono deteriorati rapidamente dopo l'asportazione.

I ricercatori hanno poi perfuso altri 36 bulbi oculari di donatori e hanno scoperto che 15 delle loro retine producevano risposte elettriche alla luce, simili a quelle misurate nelle persone viventi. Le risposte sono durate fino a 10 ore dopo il decesso, il doppio delle 5 ore ottenute in precedenza.

Naturalmente, prima che si riesca a ripristinare la vista tramite un occhio trapiantato bisognerà capire come rigenerare le fibre del nervo ottico reciso in modo che possa connettersi ai centri visivi del cervello del paziente ricevente. (ANSA).

