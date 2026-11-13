(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Lo screening per individuare precocemente il diabete di tipo 1 e la celiachia permette di prevenire complicanze anche gravi e di offrire ai bambini maggiori opportunità di cura". La legge 130 del 2023 che lo ha introdotto "dimostra quanto la politica possa incidere sulla salute delle persone, soprattutto quando sceglie di investire sulla prevenzione". Così il vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera, Ugo Cappellacci, in un messaggio di saluto inviato in occasione del convegno in corso a Montecitorio, in vista della Giornata mondiale del diabete, che si celebra domani.

Il percorso, aggiunge, "ha raggiunto un altro importante traguardo con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultimo decreto attuativo. Il quadro normativo è quindi completo e possiamo finalmente passare alla piena attuazione del programma nazionale".

Ma l'impegno, assicura, deve proseguire. "Dobbiamo continuare a investire nella prevenzione, nella diagnosi precoce, nella ricerca e nell'informazione, affinché questi strumenti siano accessibili a tutti, indipendentemente dal territorio in cui si vive", conclude Cappellacci. (ANSA).

