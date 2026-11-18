(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Con l'avvicinarsi del picco epidemico stagionale dell'influenza i cardiologi ospedalieri dell'Anmco lanciano un appello urgente a tutti i pazienti affetti da patologie cardiovascolari: vaccinarsi contro l'influenza non è soltanto una misura di protezione ma un vero e proprio salvavita per il cuore.

"La vaccinazione antinfluenzale rappresenta oggi un pilastro imprescindibile della prevenzione cardiovascolare al pari delle terapie farmacologiche quotidiane - spiega Furio Colivicchi, presidente Hcf Fondazione Anmco per il Tuo cuore Ets e direttore Uoc cardiologia clinica e riabilitativa dell'ospedale San Filippo Neri di Roma -. Le evidenze cliniche fotografano una realtà che non possiamo ignorare: si registra infatti un aumento fino a sei volte del rischio di infarto miocardico nella settimana successiva all'influenza, il raddoppio del rischio di eventi cardiovascolari acuti negli anziani anche in presenza di una forma influenzale lieve, e un aumento del 12% del rischio di eventi cardiaci acuti negli adulti ricoverati per influenza, con un significativo impatto sulla mortalità".

Massimo Grimaldi, presidente dell'Anmco e direttore della Cardiologia dell'ospedale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti sottolinea che "quando un paziente cardiopatico è sottoposto a un forte stato infiammatorio, l'apparato circolatorio subisce un sovraccarico improvviso, che aumenta la frequenza cardiaca, altera la pressione e favorisce la destabilizzazione delle placche aterosclerotiche e la formazione di trombi. Di conseguenza, nella settimana successiva all'influenza, il rischio di infarto miocardico acuto cresce fino a sei volte, accompagnato da un concreto pericolo di ictus, aritmie e gravi riacutizzazioni dello scompenso cardiaco. Il vaccino al contrario vanta un profilo di sicurezza altissimo, gli eventuali effetti collaterali sono lievi e transitori e la profilassi non interferisce in alcun modo con le terapie cardiologiche quotidiane, che non vanno mai sospese". La profilassi è gratuita e raccomandata a tutti i soggetti a rischio ed è facilmente accessibile presso gli studi dei medici di medicina generale, i centri vaccinali delle Asl e le farmacie aderenti.

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