Hanno cercato di rianimare Abderrahim Fakir, con il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore, e lo hanno fatto tempestivamente, agendo cioè in meno di un minuto da quando è cessata l'operazione di contenimento della Polizia per immobilizzare l'uomo.

La Croce rossa italiana (Cri) ripercorre gli attimi della tragica fine del 42enne marocchino a Bologna - deceduto dopo il fermo delle forze dell'ordine, allertate dai residenti poichè Fakir era in uno stato di forte agitazione - e chiarisce l'operato dei 4 soccorritori volontari della Cri giunti sul luogo dei fatti, al Pilastro, con una prima ambulanza sulla quale non erano presenti medici o infermieri. E' la replica a quanto affermato dall'avvocato della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo, secondo il quale nel video circolante si vede come "nessuno soccorre Fakir e nessuno lo slega, mani e piedi".

Una versione confutata dalla Cri: i volontari, precisa l'orgnaizzazione, "sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo". Ed ancora: "Nel pieno rispetto del lavoro dei magistrati, riteniamo doveroso ribadire e precisare che secondo le informazioni in nostro possesso e contrariamente a quanto dichiarato e riportato da alcuni organi di stampa, l'equipaggio di soccorritori ha praticato manovre di rianimazione cardiopolmonare sul paziente dal momento in cui è stato possibile intervenire fino all'arrivo dell'automedica, il cui intervento è stato richiesto alla centrale operativa dallo stesso equipaggio della Croce Rossa dopo pochi minuti dal suo arrivo sul luogo".

La regola di carattere generale, infatti, ha spiegato il presidente Cri Rosario Valastro, vuole che "finchè una scena non è in sicurezza e finchè stanno operando le forze di Polizia, i soccorritori non possano intervenire".

Oltre alle manovre di rianimazione, spiega ancora la Cri, l'equipaggio ha usato il defibrillatore di cui è dotato, che è stato consegnato ai magistrati. Le varie fasi dell'intervento di soccorso, sottolinea, "non sono visibili nel video inizialmente diffuso, ma si evincono da altri video mostrati successivamente da organi di stampa".

Ed è appunto di "meno di un minuto" - secondo quanto apprende l'ANSA da fonti vicine alla Cri, sulla base di quanto riferito dagli stessi volontari coinvolti - il tempo trascorso tra la fine delle operazioni di contenimento della Polizia e l'intervento dei volontari. Fakir, rivelano le stesse fonti, "aveva funzioni vitali ancora rilevabili, nel momento in cui i volontari hanno potuto avvicinarsi, anche se le condizioni sono apparse subito disperate tanto che, dopo poche decine di secondi iniziano a praticargli la manovra di rianimazione cardiopolmonare".

Secondo la ricostruzione, dopo la manovra di massaggio cardiaco, i volontari applicano all'uomo il defibrillatore ma il dispositivo non si mette in azione e non fa partire la scarica elettrica proprio per le gravissime condizioni in cui Fakir versava. Il dispositivo è infatti dotato di un meccanismo di salvaguardia che blocca l'erogazione della scarica elettrica se i parametri vitali del soggetto sono talmente compromessi da rendere l'operazione inutile o addirittura controproducente.

"Comprensibilmente sconvolti, sconcertati e molto turbati sia dal punto di vista umano, sia per l'indagine" i 4 volontari con alle spalle corsi di formazione come soccorritori di ambulanza, 3 uomini e 1 donna, afferma il loro avvocato Mario Simoni. Sono iscritti nel fascicolo 45-bis, senza indagati, ma per omicidio colposo, per la morte di Fakir. Una vicenda tragica, che "ha colpito tutti quanti noi come cittadini e come volontari, e come persone che ogni giorno - conclude Valastro - cercano di darsi da fare per aiutare gli altri".

Un mese prima di morire, il pomeriggio del 20 giugno, Fakir Abderrahim risulta aver fatto accesso al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna per un problema di tipo psichiatrico. Secondo quanto si apprende aveva ferite ad un polso, che si era procurato probabilmente con gesti autolesionisti. Non risultava seguito dal Csm, ma chiese di parlare con uno psichiatra. Arrivò in ambulanza e venne registrato come codice azzurro.

"Sono venuto a Bologna a ringraziare la Polizia di Stato per quello che tutti i giorni fa per tutelare la sicurezza e la vita dei bolognesi, italiani in generale, ho voluto incontrare e salutare anche i ragazzi che hanno fatto servizio in piazza l'altra sera. Ci sono mesi di prognosi in ospedale, fratture, stampelle, fasciature per una violenza veramente inaccettabile e ci tenevo a esserci". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, che oggi a Bologna ha incontrato il prefetto, il questore e una rappresentanza della polizia di Stato. "Ho preso il Frecciarossa puntuale Roma-Bologna, mi riprendo il Frecciarossa, spero altrettanto puntuale Bologna-Roma, per tornare in ufficio, però al di là dei comunicati, delle dichiarazioni ritenevo giusto e doveroso venire in questura a Bologna, che è la casa dei bolognesi, a ringraziare tutte le donne e gli uomini che fanno servizio e mi ha fatto piacere ad esempio sentire il dirigente del commissariato della Bolognina che in questi giorni sono tanti cittadini che stanno andando in commissariato portando pensieri, portando fiori, portando regali", ha aggiunto Salvini.

"La gente perbene non ha nulla da temere dal fatto che la Polizia interviene. Poi il fatto, la morte è tragica, quindi ogni morte è una sconfitta, però aspettiamo le risultanze dell'autopsia e della scienza. Quindi senza additare poliziotti, carabinieri, Croce Rossa come colpevoli e spero che istituzionalmente tutti coloro che hanno delle cariche istituzionali prima di convocare piazze, che poi rischiano di sfociare in violenza e guerriglia, ci pensino due volte". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, che oggi a Bologna ha incontrato il Prefetto, il Questore e una rappresentanza della polizia di Stato.

"Non che qualcuno abbia istigato la violenza o abbia voluto la violenza, organizzato la violenza. Però se usi certi toni..." Così il vicepremier Matteo Salvini, che a Bologna ha incontrato Prefetto, Questore e rappresentanti della Polizia. "Questo non vuol dire che il sindaco di Bologna abbia organizzato, auspicato, istigato alle violenze, per fortuna. Ma è chiaro che se invochi una piazza senza avere elementi per capire cos'è successo, lasciando supporre che la Polizia possa essere corresponsabile di una morte di un innocente e se poi qualcuno sfascia la città spero che qualcuno ci pensi due volte la prossima volta"

"La drammatica sorte di Abderrahim Fakir ha sconvolto l'intero Paese, che si è diviso, a prescindere dall'accertamento dei fatti, tra coloro che sono contro le forze di polizia e gli operatori sanitari e tra coloro che invece sono a favore. Tutto questo ci distoglie del problema vero, e cioè la crescita nel nostro Paese del disagio neuropsichico e soprattutto di cosa fare". Questo il commento, in un post sui social, di Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione al ministero della Salute e oggi componente dell'Autorità garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità.