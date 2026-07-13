(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - Una nuova tecnologia riduce fino a 25 minuti i tempi in sala operatoria. È da questa prospettiva che parte il primo studio italiano dedicato all'impatto economico e organizzativo del VivaSight 2 Double Lumen Tube (DLT), un tubo endotracheale monouso dotato di una microtelecamera che permette di controllarne continuamente il corretto posizionamento durante la ventilazione monopolmonare, tecnica utilizzata negli interventi di chirurgia toracica.

La ricerca, pubblicata sulla rivista internazionale ClinicoEconomics and Outcomes Research e condotta dall'Istituto dei tumori Pascale di Napoli, è la prima in Italia a valutare non solo gli aspetti clinici della tecnologia, ma anche le ricadute sull'organizzazione ospedaliera e sui costi dell'intero percorso assistenziale.

Lo studio, coordinato da Arturo Cuomo, direttore della Struttura Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica, si legge in una nota del Pascale, ha coinvolto 46 pazienti adulti sottoposti a chirurgia toracica. I ricercatori hanno confrontato il dispositivo con i tradizionali tubi a doppio lume, analizzando tutte le fasi della procedura: dall'impiego del personale sanitario ai tempi di utilizzo della sala operatoria, dal ricorso alla broncoscopia intraoperatoria fino alle attività di sanificazione e reprocessing degli strumenti. Il principale elemento di novità è rappresentato dalla telecamera incorporata nel dispositivo, che consente di verificare in tempo reale il corretto posizionamento del tubo senza dover ricorrere sistematicamente al broncoscopio. Secondo gli autori, questo rende più lineare la procedura, riduce il numero di passaggi tecnici e permette di utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili. I risultati mostrano che il nuovo approccio può ridurre i tempi operatori fino a 25 minuti.

Accanto ai benefici organizzativi emerge anche un vantaggio economico. L'analisi stima un risparmio medio di 86,36 euro per intervento, che può arrivare a 193,89 euro quando la tecnica tradizionale richiede ulteriori controlli broncoscopici per il corretto posizionamento del tubo. (ANSA).

