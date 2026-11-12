(ANSA) - ROMA, 12 NOV - La Federazione Cimo-Fesmed aderisce alla manifestazione unitaria del mondo della sanità in programma a Roma il prossimo 5 dicembre, per protestare contro una legge di Bilancio che continua a trascurare il Servizio Sanitario Nazionale e chi ogni giorno ne garantisce il funzionamento.

"Al di là delle risorse stanziate per i medici di Pronto Soccorso non si intravedono investimenti concreti per il personale sanitario - si legge nella nota diffusa dall'organizzazione sindacale -. Nessun piano straordinario di assunzioni, nessun incremento dell'indennità di specificità medica, nessuna misura strutturale per valorizzare i professionisti: proprio quella valorizzazione che il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, aveva indicato tra le priorità del proprio mandato".

"Non mancano invece - sottolinea la federazione - le risorse destinate alla sanità privata, che, tuttavia, non si traducono in un adeguato riconoscimento dei medici che vi lavorano".

Per Guido Quici, presidente della Federazione Cimo-Fesmed, "non si può continuare a parlare di difesa del diritto alla salute senza riconoscere il valore di chi quel diritto lo rende concreto. Il 5 dicembre saremo in piazza per chiedere che si torni a investire davvero nel Servizio Sanitario Nazionale e, soprattutto, nei professionisti che ogni giorno lo tengono in piedi". (ANSA).

