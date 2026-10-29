(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Nessun intervento strutturale sul personale, né risorse per ampliare l'offerta sanitaria e ridurre le liste d'attesa. E' quanto lamenta il sindacato dei medici Federazione Cimo-Fesmed, commentando in una nota la manovra approvata ieri dal Consiglio dei Ministri. Il sindacato rileva che per la sanità sono arrivati "più soldi solo sulla carta" e che non c'è "nessun investimento per farla funzionare meglio".

"Mancano risorse per assumere personale negli ospedali e nelle nuove strutture di comunità, per valorizzare adeguatamente i professionisti sanitari e per ampliare l'offerta di prestazioni, condizione indispensabile per ridurre le liste d'attesa", si legge ancora nella nota. L'incremento del Fondo Sanitario Nazionale, dunque, a giudizio del sindacato "rischia di non tradursi in un miglioramento percepibile per i cittadini.

E la sanità pubblica, nonostante lo 'stanziamento record', rischia di continuare a funzionare con le stesse criticità di oggi".

"Attendiamo naturalmente di conoscere il testo definitivo - dichiara Guido Quici, presidente Cimo-Fesmed - ma già oggi appare evidente che il problema non sia soltanto quanto si investe nella sanità, bensì dove vengono indirizzate le risorse.

Se da quanto stanziato sottraiamo quanto previsto per il payback, l'efficientamento energetico, l'aggiornamento dei Drg e le misure per i medici di Pronto soccorso, probabilmente restano ben pochi spiccioli per l'assistenza sanitaria". C'è inoltre il rischio - sottolinea - che gli investimenti decisi a livello nazionale finiscano per disperdersi nei rivoli dei bilanci regionali. È già accaduto, ad esempio, con l'aggiornamento dei Drg: due anni fa è stato stanziato un miliardo di euro, ma quelle risorse non si sono tradotte, nei territori, in un effettivo rafforzamento della sanità pubblica. Non vorremmo che la storia si ripetesse".

A pochi mesi dalle elezioni e nonostante un contesto geopolitico certamente complesso, aggiunge Quici, "per un settore essenziale come la sanità pubblica ci saremmo aspettati molto di più. Soprattutto perché - conclude - se davvero si vuole difendere il Ssn, non basta annunciare uno stanziamento record: bisogna mettere i professionisti nelle condizioni di farlo funzionare". (ANSA).

