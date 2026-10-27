(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Gli antibiotici Reserve", quelli usati per trattare infezioni causate da batteri multiresistenti, "dal 2025 sono inseriti a pieno titolo all'interno del Fondo dei farmaci innovativi. Questo ha consentito di avere disponibilità durante l'anno di 6-7 molecole in più che prima non c'erano e che oggi i nostri clinici hanno a disposizione come armi per poter curare chi si trova in una condizione di antimicrobico resistenza". Lo ha detto Luciano Ciocchetti vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera dei Deputati intervenendo al convegno 'Le infezioni in sanità' organizzato al ministero della Salute. Ciocchetti ha poi spiegato che il problema dell'antimicrobico resistenza va "affrontato a 360 gradi" perché "non è solo il farmaco che può risolvere il problema". Per il deputato "serve un'azione concentrica e organizzata che parta dalla qualità delle nostre strutture sanitarie, partendo dalla pulizia e dalla prevenzione". Tra le strategie da adottare, "la disponibilità di materiali che siano antibatterici da utilizzare soprattutto nei reparti più critici" e "l'utilizzo diffuso dell'intelligenza artificiale, come già avviene in molte nostre terapie intensive, per poter avere immediatamente i risultati di quale tipo di batterio sta infettando il paziente". (ANSA).

