(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Viviamo in un'epoca in cui i modelli agroalimentari globali scivolano verso derive molto pericolose, dominate dall'avanzata progressiva e aggressiva degli alimenti ultraformulati e ultraprocessati, dagli oli miscelati la cui provenienza è ignota, come stiamo denunciando in queste settimane. Inoltre, anche quest'anno realizzeremo la pasta con grani di dubbia provenienza, coltivati con sostanze chimiche altamente pericolose. I grani canadesi e nordamericani, infatti, non arriverebbero a maturazione se non ci fossero i Boeing che lanciano tonnellate e tonnellate di glifosati". È l'allarme lanciato dal segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo all'evento di presentazione dell'iniziativa Campagna amica per la salute, promossa da Coldiretti, Campagna Amica e Fondazione Aletheia, al policlinico Gemelli a Roma. "Con questa iniziativa dimostriamo, grazie al contributo scientifico degli oltre 70 ospedali coinvolti, che il cibo rappresenta uno dei più efficaci strumenti di prevenzione. Il cibo che fa bene: sano, naturale, tracciato e di qualità. L'esatto contrario di quel cibo che ammala, frutto di manipolazioni e inganni". (ANSA).

