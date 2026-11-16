Favorire il raggiungimento dei livelli di colesterolo 'cattivo' raccomandati dalle linee guida europee in base al rischio individuale, attraverso diagnosi tempestive, appropriatezza terapeutica, controlli regolari e maggiore aderenza ai trattamenti. È l'obiettivo di CardioTarget - Osservatorio Ldl per la Salute Cardiovascolare, che ha presentato la sua Agenda 2026-2030 per la gestione delle dislipidemie e la riduzione del rischio cardiovascolare.

In Italia le malattie cardiovascolari causano quasi 225mila decessi e oltre 930mila ricoveri ogni anno. Tra i principali fattori di rischio modificabili c'è il cosiddetto colesterolo cattivo ma solo il 23,8% degli italiani con colesterolo alto è in cura e, tra i pazienti in terapia, meno di due su dieci raggiungono i valori raccomandati in base al proprio livello di rischio.

Il progetto, realizzato con il contributo non condizionante di Menarini Group, punta a rafforzare la gestione delle dislipidemie, promuovendo integrazione tra i diversi professionisti sanitari. L'Agenda è il risultato del lavoro di un Advisory Board multidisciplinare composto da 24 esperti e riunisce rappresentanti di società scientifiche, farmacie, istituzioni e associazioni di pazienti. "Tra i fattori di rischio modificabili, il colesterolo Ldl è un rischio sul quale possiamo agire concretamente, riducendo la probabilità di infarto e ictus - dichiara Filippo Crea, presidente eletto della European Society of Cardiology - Le linee guida europee indicano obiettivi precisi, differenziati in base al rischio cardiovascolare individuale".

"Rafforzare la prevenzione cardiovascolare significa non solo tutelare la salute dei cittadini, ma anche contribuire alla sostenibilità futura del Servizio Sanitario Nazionale", dichiara Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera. "La vera sfida oggi è fare in modo che la prevenzione diventi una priorità strutturale delle politiche sanitarie", dichiara Elena Murelli, presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie cardio, cerebro e vascolari. Dal 23 novembre CardioTarget promuoverà in due regioni pilota, Campania e Lombardia, giornate di prevenzione gratuite.