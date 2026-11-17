(V. "Sangue del cordone ombelicale,...", delle 16.10) (ANSA) - ROMA, 17 NOV - Trattare l'anemia dei neonati estremamente pretermine, quelli nati prima della 28esima settimana di gravidanza, attraverso la trafusione di globuli rossi provenienti dal sangue del cordone ombelicale donato, in modo da prevenire diverse complicazioni, tra cui la retinopatia del prematuro, che può causare ripercussioni anche gravi sullo sviluppo visivo del bambino. È l'obiettivo di un nuovo protocollo allo studio del gruppo di lavoro istituito lo scorso luglio presso il Centro nazionale sangue, che coinvolge esperti della Federazione nazionale degli Ordini della Professione di Ostetricia (Fnopo), della Società italiana di medicina trasfusionale e immunoematologia (Simti) della Società italiana di neonatologi (Sin) nonché i rappresentanti della rete delle banche cordonali in Italia, del Centro nazionale trapianti e dell'Adisco, associazione di donatori di sangue cordonale.

"Già molti anni fa i neonatologi avevano osservato che nel neonato gravemente pretermine la riduzione di emoglobina fetale prediceva lo sviluppo di complicanze - spiega all'ANSA Luciana Teofili, direttrice generale del Centro nazionale sangue -. Al posto di usare sangue proveniente da donatori adulti, si è visto che usando il sangue del cordone ombelicale, che contiene appunto emoglobina fetale, si manteneva lo stesso livello di questo cruciale emocomponete del neonato non trasfuso".

In seguito è stato realizzato uno studio in cui sono stati arruolati circa 150 neonati pretermine. "Si è visto - prosegue Teofili - che effettivamente nei neonati a cui venivano date solo le emazie provenienti dal cordone non si verificava lo sviluppo di retinopatia severa e neppure di complicanze respiratorie croniche".

Per la direttrice del Cns "ora l'obiettivo è garantire, già dal 2027, la possibilità di avere questo nuovo prodotto specifico per il neonato pretermine, in maniera da evitare che le ripetute trasfusioni dall'adulto possano portare a queste patologie". A questo scopo, conclude Teofili, "è stato redatto un documento unico per cui i centri che vorranno implementare questo tipo di approccio trasfusionale, lo potranno fare seguendo determinate procedure". (ANSA).

