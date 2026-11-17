Un viaggio nella malattia, ma anche nella vita, nella speranza, nell'amicizia e nella dedizione scientifica. È questo il cuore di "Con il tuo amore", un racconto per immagini che affronta il 'male del secolo'. Scritto e diretto da Guido Talarico, prodotto da Fad Film Art Digital con Rai Documentari e realizzato in collaborazione con Fondazione Giovanni Scambia, il documentario andrà in onda in anteprima su RaiPlay, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro.

La storia si sviluppa attorno alle vicende di Aurora De Fazio, madre dell'autore, che dopo aver affrontato e sconfitto un tumore al seno, è stata presa in cura da Giovanni Scambia.

Ginecologo di fama internazionale, direttore scientifico del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e amico d'infanzia del regista, Scambia ha dedicato la propria vita alla cura delle donne colpite dalla stessa malattia che, prematuramente, lo ha portato alla scomparsa. "Questo film nasce da un'urgenza personale, ma parla a tutti. Ho voluto raccontare la malattia di mia madre e la storia di Giovanni Scambia, un medico straordinario che ha affrontato il tumore prima come scienziato e poi come paziente, per dire che dal dolore più profondo può nascere una nuova forma di cura, fatta di umanità, ascolto e relazione", spiega Talarico.

Il titolo del film "Con il tuo amore" nasce da un gioco linguistico intorno alla parola "tumore" che in francese suona come "tu meurs", tu muori, mentre in italiano, cambiando due lettere, diventa "tuo amore". È questo ribaltamento a guidare il racconto, che attraversa la malattia per riscoprire l'amore come strumento di resistenza e di salvezza.

Oltre alla testimonianza di Aurora De Fazio e al ritratto umano e professionale di Scambia, nel documentario c'è il racconto della figlia Luisa, responsabile della Fondazione Giovanni Scambia: "Stiamo portando avanti - spiega - progetti di ricerca e formazione ed esplorando nuovi modelli assistenziali per migliorare la cura e la qualità di vita dei pazienti. Lavori come questo ci ricordano quanto sia essenziale che il progresso della medicina cammini sempre insieme all'amore, all'ascolto e al supporto umano".

