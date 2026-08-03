(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Si rinnova il comitato scientifico di Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Alla presidenza è tato nominato Paolo Corradini, già membro del Comitato Scientifico Ail, professore ordinario di Ematologia all'Università degli Studi di Milano e direttore scientifico f.f. dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Come componente del comitato scientifico arriva invece Franco Locatelli, direttore dell'Area di Onco-Ematologia Pediatrica, Terapia Cellulare e Terapie Geniche dell'Ospedale Bambino Gesù e ordinario di Pediatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

"Il comitato scientifico Ail annovera professionisti di grande autorevolezza e di riconosciuto prestigio internazionale, che con la loro competenza e la loro esperienza contribuiscono a sostenere Ail nelle scelte relative alle attività di studio e ricerca e di definizione delle priorità di investimento", dichiara Giuseppe Toro, presidente dell'associazione.

"Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità, consapevole dell'importanza del ruolo, e con l'obiettivo di contribuire a consolidare e accrescere la qualità della ricerca clinica e biologica che Ail promuove e sostiene.

Negli ultimi anni l'attività scientifica dell'Associazione ha conosciuto una significativa crescita, come dimostrano anche i Bandi di Ricerca Ail, divenuti strumenti sempre più qualificati, competitivi e orientati all'eccellenza", afferma Paolo Corradini, esprimendo "un sentito ringraziamento" verso il presidente uscente William Arcese.

"Ail da anni si connota, tra le altre attività, per la sua straordinaria capacità di promuovere ricerca clinica e traslazionale a favore dei pazienti affetti da neoplasie ematologiche, oltre che per contribuire a supportare i primi passi dei migliori talenti che studiano e analizzano le patologie maligne del sangue", dichiara Franco Locatelli.

(ANSA).

