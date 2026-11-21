(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "La domanda che mi pongo è se il Ministero della Salute sta preparandosi per il futuro. Ad esempio, sono disponibili adeguate scorte di farmaci antivirali antiinfluenzali? Ci sono le scorte di vaccini zoonotici o gli impegni con le aziende che potrebbero produrre vaccini pandemici? Siamo preparati per eventuali attacchi bioterroristici? Naturalmente sono domande che io pongo non avendo conoscenza della situazione attuale, perché non basta avere un piano pandemico scritto, bisogna che questo piano pandemico si renda vivo". Lo ha dichiarato il Giovanni Rezza, ex direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, intervistato su Radio Città Futura. "E' necessario ribadire - ha aggiunto - che la scienza è di tutti.

In questo momento abbiamo avuto grande solidarietà sia da parte delle società scientifiche, dell'ordine dei medici, e sappiamo benissimo che anche esponenti politici di area governativa sono d'accordo con noi. Quindi si può fare molto per lottare a favore delle evidenze scientifiche, per far sì che in questo Paese si instauri una collaborazione tra la politica e la medicina e la scienza, soprattutto in un momento come questo, in cui il sistema sanitario nazionale, che è certamente sotto-finanziato, sta vivendo una crisi alla quale è necessario far fronte con quante più forse disponibili". (ANSA).

