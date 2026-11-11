Arriva la prima cartella clinica progettata su misura per le cure palliative e integrata con funzioni di intelligenza artificiale. Si chiama Pall.IA ed a lanciarla, in occasione della Giornata nazionale delle cure palliative, è l'organizzazione non profit Vidas. Pall.IA nasce dall'esperienza maturata in più di quarant'anni da Vidas, che ogni giorno a Milano, Monza e hinterland offre assistenza sociosanitaria a oltre 400 malati inguaribili, adulti e bambini.

Funziona in cloud e in mobilità, riunendo in un unico ambiente dati clinici, terapeutici e organizzativi. Medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi e tutti gli operatori sanitari coinvolti nella cura la consultano e la aggiornano ovunque si trovino: a casa del paziente, durante gli spostamenti o in hospice. Anche farmaci e ausili sono tracciati passo dopo passo.

A pochi mesi dall'introduzione della nuova cartella, i tempi di preparazione delle spedizioni si sono già ridotti del 25%. Le richieste di informazioni degli operatori sulla logistica sono quasi dimezzate. Pall.IA rispecchia l'approccio necessario nelle cure palliative. Il quadro clinico lo scrivono, in tempo reale, i diversi operatori sanitari coinvolti nella presa in carico globale del malato e dei suoi familiari. Ai pazienti pediatrici sono dedicate schede specifiche, perché la loro assistenza è molto diversa da quella dell'adulto: sono bambini e ragazzi con patologie complesse, spesso rare e in molti casi associate a gravi disabilità. Per ciascuno Vidas costruisce un percorso su misura.

Con Pall.IA l'intelligenza artificiale entra per la prima volta in ambito palliativo con un riconoscimento vocale evoluto, che registra il dialogo tra operatore, paziente e famiglia e lo trasforma in documentazione facilmente consultabile. Un'altra interroga l'archivio clinico di Vidas: ricostruisce la storia di un paziente attraverso tutte le visite effettuate e prepara sintesi per le riunioni d'équipe. C'è poi un assistente virtuale che, se necessario, guida gli operatori nelle procedure. "Il cuore delle cure palliative - sottolinea Emanuela Lucchi, infermiera Vidas coordinatrice dei servizi a domicilio - è la relazione. Pall.IA ci restituisce tempo e precisione: tutte le informazioni sul paziente sono raccolte, ordinate e disponibili in un attimo. Questo si traduce in interventi più tempestivi e in più tempo da dedicare ai malati e alle loro famiglie".



