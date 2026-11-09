(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Il 58% degli anziani ospedalizzati e il 48% dei residenti nelle Rsa ha bisogno di cure palliative. Ma non sono disponibili in più di un terzo dei reparti ospedalieri e delle strutture residenziali a lungo termine. Un bisogno nascosto e finora poco riconosciuto, messo in luce dalla prima e più ampia indagine sullo stato delle cure palliative negli ospedali e nelle Rsa, promossa dagli esperti della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) insieme alle principali società scientifiche, associazioni e fondazioni nell'ambito della geriatria, della medicina interna, delle cure palliative e dell'assistenza sociosanitaria, in vista della Giornata Nazionale delle Cure Palliative che ricorre l'11 novembre.

Condotto in 235 strutture italiane e coordinato da Dario Leosco, presidente della Sigg, insieme a Graziano Onder, professore di medicina e cure palliative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, lo studio è stato effettuato su circa 5400 anziani: più di 3300 ricoverati nei reparti di medicina interna e geriatria, con un'età media di 81 anni, e quasi 2100 residenti in strutture di assistenza a lungo termine, con un'età media di 86 anni.

"Le cure palliative sono tradizionalmente associate all'assistenza in hospice e alla cura del cancro. Tuttavia, la maggior parte degli anziani ospedalizzati e residenti nelle Rsa, presenta molto spesso più malattie croniche, prevalentemente non oncologiche, ma molto debilitanti e con un elevato carico di sofferenza, che richiede un approccio palliativo in qualsiasi momento del decorso della malattia e non soltanto negli ultimi giorni di vita", spiega Dario Leosco.

"Un bisogno che cresce con l'età e che resta alto anche senza diagnosi di tumore, seppure la prevalenza sia maggiore in questi casi: 77,2% in ospedale e 61,5% nelle Rsa tra i pazienti oncologici, contro il 50,8% in ospedale e il 46,8% nelle Rsa tra i pazienti non oncologici", riferisce Graziano Onder. Tra le persone con bisogni palliativi, sono frequenti declino cognitivo (56,2% in ospedale, 48,7% nelle Rsa), deterioramento dello stato nutrizionale (36,6% in ospedale, 23,9% nelle Rsa), disfagia (17,6% in ospedale, 28,8% nelle Rsa) e dolore presente in circa 1 paziente su 2. "La demenza, presente nella metà del campione, è un fattore di particolare vulnerabilità: il bisogno di cure palliative riguarda il 65,6% di chi ne soffre, contro il 44,9% di chi non ne soffre", aggiunge Onder.

"Questi dati indicano dunque come priorità l'adozione di un approccio palliativo, non solo per le persone anziane con assistenza a domicilio o negli hospice, ma anche per quelle ospedalizzate e nelle Rsa", sottolinea Giuseppe Bellelli, presidente eletto della Sigg e ordinario di Medicina interna e Geriatria all'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

"La Legge di Bilancio 2023 ha fissato di garantire le cure palliative entro il 2028 al 90% di chi ne ha bisogno. Una meta però ancora lontana perché persiste un divario significativo con forti disparità territoriali - aggiungono Leosco e Onder -. Ad oggi in Italia gli hospice assistono infatti circa 52.500 persone e le cure palliative a domicilio 100.000. Numeri ancora troppo esigui per considerare questo diritto davvero universale". (ANSA).

