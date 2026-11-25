"Ci auguriamo che il nuovo farmaco per il trattamento del tumore al pancreas Daraxonrasib possa diventare accessibile al più presto anche in Italia. L'avvio da parte di Aifa di un iter accelerato di valutazione e rimborsabilità, attraverso il meccanismo della rolling review, costituisce un elemento positivo e riflette la sensibilità delle istituzioni nei confronti di un'esigenza terapeutica ancora particolarmente pressante. Si tratta di un percorso che lascia intravedere la possibilità di rendere il farmaco disponibile in tempi contenuti anche nel nostro Paese. Assicurare ai pazienti italiani un accesso tempestivo, uniforme ed equo alle terapie innovative rappresenta un obiettivo fondamentale, che richiede l'impegno condiviso di tutti gli attori coinvolti". Ad affermarlo è Giuseppe Curigliano, direttore della Divisione Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative presso l'Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) di Milano e presidente eletto della European Society for Medical Oncology (Esmo).

Daraxonrasib, spiega l'esperto, "segna un cambio di paradigma nel trattamento del tumore del pancreas, una delle neoplasie più difficili da trattare e con la prognosi più sfavorevole. Il farmaco agisce direttamente sulla via di RAS, uno dei principali motori molecolari della malattia, a lungo considerato un bersaglio difficilmente aggredibile farmacologicamente. Nel carcinoma pancreatico metastatico già trattato, lo studio di fase III RASolute 302 ha mostrato con Daraxonrasib una sopravvivenza globale mediana di 13,2 mesi rispetto a 6,7 mesi con la chemioterapia, insieme a un significativo miglioramento del controllo della malattia". Il valore di questi risultati va però oltre il singolo farmaco.

Dimostrare che è possibile colpire efficacemente RAS, chiarisce, "significa aprire una nuova fase della ricerca sul tumore del pancreas, nella quale la conoscenza delle alterazioni molecolari può tradursi in terapie mirate capaci di modificare concretamente la storia della malattia. Poiché le alterazioni della via RAS sono presenti nella grande maggioranza degli adenocarcinomi pancreatici e sono coinvolte anche in numerosi altri tumori, questo approccio potrebbe avere implicazioni molto più ampie per l'oncologia di precisione".

Rilevante è però il nodo legato all'alto costo della terapia.

Il costo di una terapia innovativa, rileva Curigliano, "è certamente un elemento rilevante, ma non dovrebbe tradursi automaticamente in criteri più restrittivi rispetto a quelli definiti dalle evidenze scientifiche e dalle indicazioni regolatorie. Saranno Aifa e gli organismi competenti a stabilire criteri di rimborsabilità e appropriatezza, individuando i pazienti che possono realmente beneficiare del trattamento. La sfida sarà coniugare sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, appropriatezza prescrittiva ed equità di accesso, evitando che differenze territoriali o economiche possano limitare l'opportunità di ricevere una terapia potenzialmente importante. In oncologia, soprattutto di fronte a una malattia con un bisogno terapeutico ancora così elevato come il tumore del pancreas, l'innovazione deve poter raggiungere in tempi rapidi i pazienti per i quali esiste una chiara indicazione clinica sulla base delle evidenze generate dagli studi registrativi".

Daraxonrasib "rappresenta quindi non soltanto una nuova opportunità terapeutica, ma la dimostrazione che un bersaglio biologico considerato per decenni quasi 'inattaccabile' può diventare il punto di partenza per una nuova generazione di trattamenti. È questo l'aspetto più trasformativo: trasformare una delle caratteristiche molecolari alla base dell'aggressività del tumore - conclude - in una sua potenziale vulnerabilità terapeutica".

