"La guerra ibrida porta l'insicurezza nella quotidianità e può spingere le persone a modificare le proprie abitudini", con ripercussioni sul sonno e sulla capacità di concentrazione, soprattutto per chi presenta già una fragilità psicologica. Lo spiegano i presidenti della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, Claudio Mencacci e Matteo Balestrieri, in merito agli attacchi informatici che hanno preso di mira scuole, supermercati e voli.

"La paura può diventare uno strumento utilizzato per destabilizzare la società e indebolire la fiducia dei cittadini nella propria sicurezza. Un po' come avvenne con il Covid", spiegano. "Non sapere se una minaccia sia reale, quanto sia grave e quali conseguenze possa avere può generare una sensazione di insicurezza che va oltre il singolo episodio - osservano i presidenti della Sinpf -. Avere paura di fronte a una minaccia è una risposta umana normale. Ma ormai l'allarme è continuo. E l'ansia finisce per condizionare le scelte, le relazioni e le necessità".

Il nostro cervello è naturalmente predisposto a prestare attenzione ai segnali di pericolo. "Questo meccanismo di protezione diventa però più difficile da gestire quando gli stimoli minacciosi si ripetono continuamente - spiega Balestrieri -. L'incertezza prolungata può influire sulla qualità del sonno, sulla concentrazione e sulla capacità di regolare le emozioni. Nelle persone che presentano già condizioni di vulnerabilità psicologica o psichiatrica può rappresentare un ulteriore fattore di stress".

Uno degli aspetti più delicati riguarda la perdita dei punti di riferimento. "Il rischio - aggiunge Mencacci - è che le persone modifichino i propri comportamenti, rinunciando ad attività abituali o sviluppando una crescente diffidenza verso ciò che le circonda. La risposta non può essere quella di minimizzare i pericoli, ma deve consistere nel fornire informazioni chiare, credibili e proporzionate".

