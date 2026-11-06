(ANSA) - ROMA, 06 NOV - L'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari Regionali, ha pubblicato sulla Piattaforma nazionale di telemedicina (Pnt) il documento 'Modello operativo per il rinnovo dei Piani Terapeutici in televisita', finalizzato a supportare le Regioni e le aziende sanitarie nella definizione e nell'implementazione di percorsi clinico-organizzativi per il rinnovo dei Piani terapeutici mediante televisita.

Il documento propone un modello organizzativo di riferimento nazionale, adattabile ai diversi contesti regionali e aziendali, che definisce i criteri di eleggibilità dei pazienti, i ruoli e le responsabilità dei professionisti coinvolti, i requisiti tecnico-organizzativi e le modalità operative necessarie per integrare la televisita nei percorsi di rinnovo dei Piani Terapeutici.

Il modello descrive l'intero processo, dal monitoraggio della scadenza del Piano Terapeutico alla preparazione e all'esecuzione della televisita, fino al rinnovo, alla registrazione delle informazioni e alla refertazione.

Particolare attenzione è riservata alla valutazione dell'appropriatezza clinica, che rimane determinante per individuare i pazienti eleggibili alla prestazione a distanza e garantire, quando necessario, il ricorso alla visita in presenza.

A supporto dell'applicazione operativa, il documento è corredato da tre allegati: tre checklist dedicate alle dotazioni minime della struttura, all'arruolamento del paziente e alle verifiche preliminari alla televisita. Inoltre, per facilitare la lettura del documento descrittivo, è disponibile sulla Pnt, il percorso clinico-organizzativo declinato attraverso una flowchart.

La pubblicazione si inserisce nelle attività di Agenas a supporto dello sviluppo della telemedicina e dell'evoluzione dei modelli di assistenza, con l'obiettivo di promuovere un utilizzo appropriato delle tecnologie digitali all'interno di percorsi di cura strutturati, integrati e orientati ai bisogni della persona. (ANSA).

