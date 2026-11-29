"Appartiene a una categoria a rischio", "l'Aids è una condanna", "se hai l'Hiv non puoi avere figli". Espressioni che riflettono pregiudizi ancora radicati, nonostante i progressi della scienza, e ostacolano la prevenzione alimentando la discriminazione. In occasione della Giornata mondiale contro l'Aids del primo dicembre, Anlaids lancia un manifestoper una comunicazione corretta.

Secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità, in Italia si stima che vivano con l'infezione da Hiv circa 150.000 persone. Nel 2025 sono state segnalate 2.220 nuove diagnosi e troppo spesso arrivano tardi: il 59% delle persone scopre l'infezione quando il sistema immunitario è già compromesso o quando è già in Aids.L'81% delle nuove diagnosi di Aids(432 quelle notificate nel 2025) riguarda persone che fino a sei mesi prima non sapevano di avere l'Hiv. "Abbiamo strumenti di prevenzione e terapie che 40 anni fa erano impensabili, ma continuiamo spesso a parlare di Hiv con le parole di allora.

Cambiare linguaggio significa migliorare la prevenzione. Lo stigma - afferma Luca Butini, presidente di Anlaids - può spingere una persona a nascondersi, a non chiedere informazioni o a rimandare il test, ritardando cure".

Il primo punto del manifesto è precisa cheavere l'Hiv non significa essere malati di Aids:il primo è un virus che colpisce il sistema immunitario, la seconda è la sindrome che può manifestarsi nella fase più avanzata quando l'organismo diventa vulnerabile a infezioni e neoplasie. Ricevere una diagnosi di Hiv non significa avere l'Aids né essere destinati a svilupparla: grazie alle terapie antiretrovirali è possibile controllare la replicazione del virus e condurre una vita di buona qualità. Inoltre, una persona con Hiv che segue la terapia e mantiene una carica virale non rilevabile non trasmette il virus per via sessuale. Infine, vanno abbandonati i giudizi morali: parlare di "categorie a rischio" può generare una falsa percezione di sicurezza in chi non si riconosce in quelle categorie. (ANSA).

