(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Il Cda dell'Aifa, nella seduta di ieri, ha dato il via libera alla rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale di numerose nuove opzioni terapeutiche, comprendenti un farmaco orfano per patologie renali rare e tre nuove molecole. Il primo medicinale autorizzato è sparsentan, farmaco in compresse indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da nefropatia primaria da immunoglobulina A, una malattia in cui i reni perdono gradualmente e infine totalmente la capacità di adempiere le proprie funzioni, costringendo i pazienti a sottoporsi a dialisi o a trapianto di rene.

Le altre tre nuove molecole autorizzate sono donidalorsen, indicato per la prevenzione di routine degli attacchi ricorrenti di angioedema ereditario in adulti e adolescenti dai 12 anni in su; depemokimab, approvato sia come trattamento di mantenimento aggiuntivo per l'asma severo con infiammazione di tipo 2 in adulti e adolescenti da 12 anni non adeguatamente controllati, sia come terapia aggiuntiva ai corticosteroidi intranasali per adulti affetti da rinosinusite cronica severa con poliposi nasale non controllata da corticosteroidi sistemici o chirurgia; elinzanetant, indicato per il trattamento dei sintomi vasomotori (vampate di calore e sudorazioni notturne) da moderati a severi indotti dalla terapia endocrina adiuvante correlata al cancro della mammella.

Particolarmente significativo il capitolo delle estensioni di indicazione terapeutica e posologica, con rilevanti novità in nefrologia, infettivologia, malattie neuromuscolari e gastroenterologia pediatrica. Infine, sul fronte dei farmaci equivalenti, il Cda dell'Aifa ha ammesso alla rimborsabilità due medicinali per diabete mellito di tipo 2 e per il trattamento a lungo termine dell'ipertensione arteriosa polmonare. (ANSA).

