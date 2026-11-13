(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Da sabato 14 novembre, Giornata mondiale del diabete, fino a fine novembre sarà possibile effettuare screening della glicemia, ricevere materiale informativo scientificamente validato e conoscere più da vicino il diabete, i suoi fattori di rischio e le opportunità di prevenzione: si tratta dell'iniziativa "Farmacia amica per la prevenzione del diabete", promossa dall'Ordine dei Farmacisti della provincia di Roma, dal Consiglio regionale del Lazio, da Federfarma Roma, dall'associazione Diabete Italia e dalla Banca delle Visite, con il prezioso contributo scientifico del Prof.

Pitocco, dell'Uosd di diabetologia del Policlinico Gemelli". Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.

"Queste attività di prevenzione si svolgeranno presso le farmacie aderenti a tale progetto - aggiunge -. L'obiettivo che ci siamo posti è tanto semplice quanto importante: avvicinare la prevenzione ai cittadini, favorire la diagnosi precoce del diabete e promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza dei corretti stili di vita. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata al diabete di tipo 1 attraverso la diffusione del progetto "Still Game", il cortometraggio proiettato anche alla recente Festa del Cinema di Roma, realizzato in collaborazione con Diabete Italia per sensibilizzare sull'importanza di riconoscere tempestivamente i primi segnali della malattia, e promuovere una piena partecipazione alla vita sportiva e sociale delle persone che ne sono affette", conclude. (ANSA).

