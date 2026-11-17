(ANSA) - BRUXELLES, 17 NOV - Dalla diagnosi del tumore al rene alla sicurezza delle catene di approvvigionamento, fino alla protezione degli oceani. Sono i tre ambiti in cui si sono distinte le startup vincitrici degli AI Start-Up Awards, consegnati dalla vicepresidente della Commissione Ue Henna Virkkunen all'AI Apply Summit di Bruxelles.

I riconoscimenti sono andati a Better Medicine, dall'Estonia, che utilizza l'IA per migliorare l'individuazione del tumore al rene; Prewave, dall'Austria, impegnata a rafforzare la resilienza e la sostenibilità delle catene di fornitura; e BlueOasis, dal Portogallo, che combina acustica subacquea, IA e ingegneria oceanica per la tutela degli oceani.

"Questi premi riconoscono gli innovatori che non aspettano che il futuro accada, ma lo stanno costruendo", ha dichiarato Virkkunen. Tre storia, ha aggiunto, che "testimoniano come la storia dell'IA in Europa venga scritta da innovatori capaci di trasformare l'eccellenza tecnologica in un impatto strategico".

"L'Europa - ha concluso - possiede il talento, le idee e l'energia imprenditoriale necessari. Ora dobbiamo affiancare a questa forza le giuste condizioni politiche: meno frammentazione, maggiore capacità di scala, una diffusione più rapida delle tecnologie e una maggiore fiducia nella capacità dell'Europa di assumere un ruolo guida". (ANSA).

