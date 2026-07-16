Dal calcio dei Mondiali, al ciclismo e alle gare di atletica, fino al nuoto, c'è un "avversario" invisibile, spesso ignorato o sottovalutato, che può fare la differenza tra vittoria o sconfitta, quando differenze anche minime nelle prestazioni sono cruciali: è una bocca sana.

Infatti, la salute orale influenza direttamente la performance sportiva trasformando la bocca in un alleato o in un nemico nello sport, agonistico o dilettantistico. In particolare l'infiammazione generalizzata e cronica causata dalla parodontite potrebbe affaticare i muscoli. É quanto emerge da un rapporto di Economist Enterprise, divisione di ricerca di The Economist, sull'impatto della salute orale sulle prestazioni atletiche, promosso dalla Federazione Europea di Parodontologia, con il contributo di Curasept e basato sugli studi più attuali sul legame tra performance sportive e salute orale e sul ruolo di allenatori, federazioni e organizzazioni sportive, per migliorare la consapevolezza sul tema e quindi, potenzialmente, le prestazioni sportive.

"La malattia parodontale comporta un'infiammazione sistemica che rappresenta un rischio generale per la salute di tutti, in particolare per gli atleti, tra i quali gengiviti e parodontiti sono molto diffuse. Vi sono infatti evidenze crescenti sull'influenza della salute orale sulla performance sportiva", commenta Leonardo Trombelli, presidente SIdP. Oltre all'affaticamento muscolare, l'infiammazione si collega a alterazioni dell'interazione "tra sistema sensomotorio e neuromuscolare che possono tradursi in un recupero più lento con un impatto negativo su potenza, resistenza ed equilibrio articolare e muscolare, e rischio di un calo della performance atletica", puntualizza.

Il legame tra sport e salute della bocca va anche in direzione opposta, infatti agonisti e sportivi non professionisti tendono a soffrire di più di patologie orali.

"Alcune condizioni della pratica sportiva possono infatti favorire l'insorgenza di infiammazione gengivale ed erosione dentale. La ridotta produzione di saliva, dovuta alla disidratazione e alla respirazione prolungata durante un'attività fisica intensa, priva i tessuti gengivali della loro principale protezione naturale, innescando fenomeni infiammatori che nel tempo possono evolvere in patologie parodontali. Se a questo si aggiunge il consumo di drink energetici, comune all'80% degli sportivi, caratterizzati da elevata acidità e spesso da un importante contenuto zuccherino, il quadro si aggrava ulteriormente perché gli zuccheri, in un ambiente in cui la saliva già scarseggia, aumentano la proliferazione dei batteri, mentre l'azione diretta degli acidi favorisce l'erosione dentale", sottolinea.

Inoltre, in piscina l'esposizione al cloro può irritare le mucose e alterare il microbioma orale, mentre negli sport di contatto l'utilizzo del paradenti può prolungare il ristagno degli acidi amplificando il fenomeno erosivo, ed eventuali microtraumi ripetuti ai tessuti molli della bocca possono essere causa concomitante di problematiche al cavo orale.

"La prevenzione con visite parodontali e controlli regolari, una corretta igiene orale, una buona idratazione durante l'allenamento e l'assunzione ridotta di bevande zuccherate, sono sufficienti per proteggere denti e gengive e, con loro, salute generale e performance sportiva degli atleti", conclude Trombelli.

