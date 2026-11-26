Dal 4 all'8 dicembre le stelle di Natale dell'Ail (Assciazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) tornano a colorare 5mila piazze italiane.

Con un contributo minimo associativo di 15 euro sarà possibile ricevere la tradizionale stella di Natale, fiore simbolo delle festività; in molte piazze sarà inoltre disponibile anche la stella 'Sogni di cioccolato Ail' di finissimo cioccolato al latte e fondente con nocciole, anch'essa proposta con un contributo minimo associativo di 15 euro.

Scegliere le stelle di Natale e i Sogni di cioccolato Ail significa contribuire concretamente a sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti con tumori del sangue, affinché i progressi della medicina possano tradursi in nuove opportunità di cura e in una migliore qualità di vita per adulti e bambini.

In oltre 55 anni di attività, Ail ha accompagnato i grandi progressi dell'Ematologia italiana, sostenendo la ricerca scientifica e promuovendo servizi di assistenza sempre più vicini alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie.

L'istituto bancario UniCredit è partner istituzionale di Ail e ha scelto di essere al fianco dell'associazione in occasione delle campagne nazionali di sensibilizzazione e a sostegno dei progetti 'Ogni Dono è un Nodo', che avvicina i giovani alla donazione di sangue e midollo, e 'Progetto Nutrizione', nato dall'ascolto dei bisogni di informazione e supporto nutrizionale dei pazienti ematologici.

Per conoscere le piazze in cui incontrare i 18mila volontari Ail è possibile consultare il sito ail.it o chiamare il numero 06 7038 6060, attivo dal primo dicembre.