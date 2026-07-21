(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Con un percorso rinnovato che mette al centro memoria scientifica, accessibilità e innovazione, riapre oggi a Roma, alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci, il museo dell'Istituto superiore di sanità, dopo una ristrutturazione che ha visto l'aggiunta di una sezione dedicata all'amianto, di una installazione virtuale dedicata alle diciassette tavole miologiche attribuite ad Antonio Canova e di un nuovo spazio dedicato a incontri e presentazioni, l'Iss Lab.

"È con particolare soddisfazione che oggi riapriamo il Museo, restituendolo alla comunità scientifica e al Paese in una forma rinnovata, capace di interpretare il presente e di dialogare con il futuro - ha affermato il presidente dell'Iss Rocco Bellantone -. Un museo scientifico, oggi, non può limitarsi a conservare: deve rendere intellegibile la complessità, orientare lo sguardo, contribuire alla costruzione di una cittadinanza informata".

L'allestimento amplia l'offerta culturale e didattica con nuovi contenuti, strumenti di fruizione più accessibili e un impianto pensato per dialogare con pubblici diversi, dalle scuole ai visitatori interessati alla storia della sanità pubblica.

Grazie alla digitalizzazione in alta definizione, ad esempio, le tavole attribuite a Canova possono essere esplorate nei dettagli anatomici e grafici. A rendere il progetto particolarmente innovativo è la sonificazione delle tavole.

Parametri visivi come linee, volumi, intensità del tratto e distribuzione delle forme vengono tradotti in elementi sonori, generando per ciascun disegno una traccia audio specifica.

Allo stesso tempo, la sezione dedicata all'amianto, realizzata in collaborazione con il ministero della Salute, affronta una delle vicende più complesse della storia sanitaria e ambientale italiana. Documenti, reperti, materiali didattici e contenuti audiovisivi raccontano l'impatto dell'esposizione all'amianto su territori, comunità e luoghi di lavoro, trasformando la memoria del rischio in uno strumento di educazione alla salute e di riflessione civile.

Le visite si svolgono su prenotazione e possono essere richieste contattando l'indirizzo e-mail museo@iss.it. (ANSA).

