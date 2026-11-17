(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Formare gli infermieri all'utilizzo di strumenti digitali avanzati, rendere il loro lavoro di cura sempre più efficiente e organizzato, promuovere un'assistenza personalizzata e di qualità a beneficio di ogni paziente. Sono questi gli obiettivi del progetto formativo di Digital Nursing del Policlinico Campus Bio-Medico, che punta a consolidare le competenze del personale infermieristico per un'assistenza sempre più precisa e centrata sui bisogni dei pazienti. Il programma annuale coinvolge 250 infermieri degli 11 reparti di degenza della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico nella sede di Trigoria.

Tra le novità del progetto c'è anche la creazione della nuova figura del facilitatore operativo di reparto: un infermiere selezionato con apposito bando tra i professionisti interni per affiancare i colleghi nell'uso del Professional Assessment Instrument (PAI). Realizzato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma e introdotto al Policlinico Campus Bio-Medico nel marzo 2025, il PAI è uno strumento a supporto del processo decisionale infermieristico per valutare, individuare e pianificare le cure di ogni singolo paziente ricoverato. Nel caso di un intervento chirurgico, ad esempio, il piano può comprendere la medicazione della ferita, il supporto alla nutrizione e alla idratazione, ma anche le operazioni necessarie per tornare a camminare. Diagnosi e interventi assistenziali vengono così registrati con voci codificate e un linguaggio standardizzato, rendendo le informazioni chiare e oggettive rispetto alle sole annotazioni scritte in testo libero. Il PAI, inoltre, supporta l'infermiere nella selezione delle diagnosi infermieristiche tramite un apposito algoritmo, studiato per suggerire quelle più pertinenti per ciascun paziente.

"Ogni persona che entra in ospedale porta con sé bisogni, fragilità e aspettative che richiedono ascolto e attenzione", dichiara la Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Federica Colzani. "Accompagnare gli infermieri nella loro crescita professionale significa riconoscere il valore imprescindibile di chi è accanto al paziente ogni giorno". Per questo, rileva l'amministratore Delegato e Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Paolo Sormani, "abbiamo scelto di consolidare l'utilizzo del PAI con una formazione avanzata sul campo. L'obiettivo è rendere gli interventi più tracciabili e garantire così cure sempre più sicure e personalizzate a beneficio dei pazienti". La digitalizzazione rappresenta un "passaggio fondamentale non soltanto per l'evoluzione della professione infermieristica, ma soprattutto per la tutela e la promozione della salute pubblica", sottolinea il Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma Maurizio Zega. (ANSA).

